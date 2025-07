Оркестр у моря «Sting Symphony»

Симфонический концерт Sting Symphony под открытым небом в Санкт-Петербурге

В тёплый летний вечер на набережной Севкабель Порт раздастся музыка, знакомая миллионам. Sting Symphony — это симфонический концерт, где бессмертные хиты легендарного Стинга прозвучат в захватывающем оркестровом звучании. Ожидайте невероятный вид на море, закат прямо за сценой и песни, любимые с детства.

Величие оркестра, огни вечерней набережной и музыка, в которой каждый найдёт себя. Shape of My Heart, Englishman in New York, Fragile и другие хиты оживут в мощных оркестровых аранжировках, сохранив тонкую эмоциональность и глубину оригиналов.

Главный голос вечера — Вадим Азарх

Главным исполнителем станет Вадим Азарх, финалист шоу Голос, обладатель бархатного тембра и тонкого чувства стиля. Его проникновенное исполнение в сопровождении Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева обещает незабываемые впечатления. Только представьте: закат под Every Breath You Take.

Арабские напевы Desert Rose плывут над вечерней гладью Невы, музыка растворяется в шуме волн и криках чаек. Загораются и гаснут огни, скрипки рвутся в голубое небо, словно стремясь достать облака. Легендарный Стинг возвращается. Englishman in Saint Petersburg.

О музыкантах

Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра — это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.

Станислав Чигадаев — лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, таких как Международный конкурс им. С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005) и Stockholm International Competition (Швеция, 2012). Станислав сотрудничал с мировыми звездами, включая Андреа Бочелли и Найджела Кеннеди.

Вадим Азарх — обладатель редкого голоса и выдающегося музыкального таланта. Он выступал на лучших мировых площадках и делил сцену с такими звёздами, как Том Джонс. Широкой аудитории он стал известен как участник второго сезона проекта Голос.

Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя — концерт состоится. В случае более неблагоприятных погодных условий, концерт будет отменён, а билеты перенесены на следующую дату. Чтобы не пропустить новости о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал: t.me/fromheartevent.

Если новая дата концерта вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое наше мероприятие. Почта для обращений: fromheartevent@gmail.com.