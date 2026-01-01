Оркестр у моря «Симфония Linkin Park»

Симфонический трибьют-концерт Linkin Park на набережной Севкабель Порта

Приглашаем вас на уникальный концерт у моря «Симфония Linkin Park». На этот раз одна из величайших рок-групп в истории обретает новую жизнь в исполнении симфонического оркестра. Грандиозное зрелище ожидает зрителей на фоне невероятного вида на море и закат, который будет разворачиваться прямо за сценой.

Песни Linkin Park, знакомые и любимые с детства, снова наполнят пространство. Эти композиции не просто занимали топовые позиции в чартах, они стали гимном целого поколения. Концерт, который мы долго готовили с оркестром, станет особенно значимым. Под открытым небом Санкт-Петербурга, у моря, мы создадим атмосферу настоящего музыкального искусства.

В память о Честере Беннингтоне

Когда ушел Честер, многие ощутили огромную утрату. Это не просто вокалист — это символ юности, голос поколения. В день его памяти мы стремимся создать что-то действительно красивое, где мощь гитарных рифов будет переплетаться с величием классических звучаний. Виолончели и скрипки перенесут зрителей в новые высоты.

На концерте вы услышите хиты со всех альбомов группы. С нами прозвучат такие песни, как «Numb», «In the End» и «One more light» — каждый из этих треков будет исполнен с глубиной и пронзительностью, характерной для оркестра.

Исполнители

Вас ждет выступление Оркестра «Мечтатели» / Dreamers Orchestra, который не только воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов, но и радует зрителей через необычные локации и выдающееся исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое произведение, делают выступления оркестра поистине незабываемыми.

Подробности

Мы гарантируем вам незабываемый романтический вечер под открытым небом. Концерт состоится даже в случае пасмурной погоды или небольшого дождя. Если же погодные условия будут неблагоприятными, мы перенесем концерт на другую дату, а ранее купленные билеты можно будет использовать для посещения следующего мероприятия.

Чтобы быть в курсе всех новостей о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал: t.me/fromheartevent. Если новая дата не подходит, у вас будет возможность обменять билеты на другое наше мероприятие. По всем вопросам пишите на почту: info@fromheartevent.com.

До встречи в пространстве Севкабель Порт!