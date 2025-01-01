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Оркестр у моря «Ludovico Einaudi»
Киноафиша Оркестр у моря «Ludovico Einaudi»

Оркестр у моря «Ludovico Einaudi»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Ludovico Einaudi под открытым небом в Севкабель Порту

8 июня в 19:00 приглашаем вас на уникальный концерт «Ludovico Einaudi. Оркестр у моря». Это великолепное событие пройдет на фоне невероятного вида на море, в самом популярном городском пространстве.

Знакомьтесь с Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, один из самых ярких представителей неоклассической музыки. Его произведения завоевали сердца миллионов слушателей благодаря музыке к фильму «1+1». Эйнауди звучит в культовых фильмах, социальных сетях и лучших концертных залах мира. На стриминговых платформах его популярность превосходит даже таких классиков, как Моцарт и Бетховен.

Уникальное исполнение

На концерте вы сможете услышать главные произведения Эйнауди в исполнении Dreamers Orchestra под управлением талантливого Станислава Чигадаева. Это не просто концерт — это яркое шоу с оригинальными партитурами и душой, вложенной в каждое исполнение. Станислав Чигадаев — один из лучших пианистов России, аранжировщик и композитор, который сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

Неповторимая атмосфера концерта под открытым небом

Представьте, как под завораживающую музыку Эйнауди садится солнце, как его «Experience» наполняет пространство набережной, растворяясь в звуках волн и криках чаек. Это особенный концерт, который подарит вам незабываемые эмоции и романтическую атмосферу.

Важно знать

Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. Однако, в случае более неблагоприятных погодных условий, он может быть отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Чтобы не пропустить новости о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал: t.me/fromheartevent.

Если новая дата концерта вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое наше мероприятие. Для всех обращений пишите на почту: fromheartevent@gmail.com.

Подарите себе и своим близким этот незабываемый вечер! До встречи в Пространстве Севкабель Порт!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi» Оркестр у моря «Ludovico Einaudi»

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