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Оркестр у моря «Linkin Park Symphony»
Киноафиша Оркестр у моря «Linkin Park Symphony»

Оркестр у моря «Linkin Park Symphony»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Linkin Park у моря в Севкабель Порту

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт у моря «Linkin Park Symphony»! Это шанс насладиться величественной музыкой одной из самых известных рок-групп в истории в сопровождении симфонического оркестра.

Невероятная атмосфера

Представление пройдет под открытым питерским небом с захватывающим видом на море и закат, который станет идеальным фоном для этого музыкального праздника. Под шум волн и крики чаек вы сможете вновь пережить любимые моменты из детства, когда хиты «Linkin Park» рвали чарты и собирали стадионы.

Программа концерта

Мы долго готовили программу «Linkin Park» с оркестром, чтобы сделать ее поистине особенной. Вы услышите главные хиты со всех альбомов, включая такие легендарные композиции, как «Numb», «In the End» и «One More Light». В исполнении Dreamers Orchestra музыка приобретет новую глубину и пронзительность.

Исполнители и дирижер

Dreamers Orchestra — это команда, которая оживляет музыку величайших современных композиторов. Их выступления — это яркие шоу, необычные локации и великолепное исполнение оригинальных партитур. В качестве дирижера выступит Станислав Чигадаев — один из лучших пианистов России, композитор и лауреат международных конкурсов. Станислав сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

Не упустите возможность

Подарите себе и своим любимым незабываемый романтический вечер под музыку, которая будет звучать в сердце каждого. Ждем вас на концерте в пространстве Севкабель Порт!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
20:00 от 1900 ₽

Фотографии

Оркестр у моря «Linkin Park Symphony» Оркестр у моря «Linkin Park Symphony» Оркестр у моря «Linkin Park Symphony» Оркестр у моря «Linkin Park Symphony» Оркестр у моря «Linkin Park Symphony» Оркестр у моря «Linkin Park Symphony» Оркестр у моря «Linkin Park Symphony»

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