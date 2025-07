Оркестр у моря «30 Seconds to Mars Symphony»

Грандиозный трибьют-концерт 30 Seconds to Mars в Севкабель Порту

14 июня в 19:00 в пространстве Севкабель Порта состоится уникальный концерт, который объединит рок и симфонию. На фоне потрясающего заката над Невой зрителей ждет незабываемое шоу с хитовыми треками одной из величайших рок-групп в истории.

Музыка, которая объединяет жанры

Симфонический оркестр исполнит культовые хиты 30 Seconds to Mars, включая Attack, The Kill, Closer to the Edge и Kings and Queens. Драйв рок-энергии в сочетании с мощью симфонического звучания создаст уникальную атмосферу, которая запомнится надолго.

Неповторимый летний вечер

Представьте себе — «A Beautiful Lie» под шум волн и крики чаек, а «From Yesterday» на фоне заката. Это не просто концерт, а настоящее шоу для всех поклонников группы и любителей музыкальных экспериментов.

Исполнители и концепция

Специальным гостем вечера станет Dreamers Orchestra — оркестр, который воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Каждое выступление — это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт, сделают этот вечер незабываемым.

Информация для зрителей

Подарите себе и своим любимым яркий летний вечер на Сцене у моря в Севкабель Порт! Обратите внимание: в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. Если погодные условия окажутся более неблагоприятными, концерт будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату.

Чтобы не пропустить новости о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал. Если новая дата концерта вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое наше мероприятие. Для обращений пишите на почту: fromheartevent@gmail.com.

Ждем вас на незабываемом концерте!