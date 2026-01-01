Оркестр Сонорус. Фэнтезийная симфония
6+
Продолжительность 90 минут
О концерте

Симфония для молодежи: концерт оркестра «Сонорус»

В МАУК «Культурный центр «Урал» состоится концерт оркестра «Сонорус». В программе прозвучат произведения Говарда Лесли Шора, Павла Блащака, Адама Скорупы и Сони Белоусовой, исполненные студентами и выпускниками Московской консерватории.

Музыка, представленная на концерте, знакома многим благодаря экранизациям классической литературы первой половины прошлого века. Некоторые из этих произведений входят в школьную программу, что делает концерт особенно привлекательным для молодежи.

Концерт также сопровождается художественным чтением от известного актёра дубляжа Всеволода Кузнецова, что добавит особую атмосферу мероприятие. Это событие будет интересно тем, кто ценит академическую музыку и её связь с миром кино.

«Фэнтезийная симфония» представляет собой культурно-просветительское мероприятие, направленное на популяризацию академической музыки среди молодежной аудитории и формирование устойчивого интереса к оркестровым концертам.

Июнь
16 июня вторник
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 1300 ₽

