Оркестр Сергея Долженкова

Новый джазовый оркестр под руководством Сергея Долженкова

Оркестр под руководством тромбониста Сергея Долженкова привлёк внимание зрителей и критиков и стал одним из главных открытий российского джаза. Созданный всего несколько месяцев назад, коллектив сразу же заявил о себе благодаря оригинальному репертуару и свежему подходу.

Программа и сотрудничество

В первой программе оркестра были представлены авторские композиции и уникальные аранжировки известных стандартов. Это привлекло внимание профессионалов и способствовало сотрудничеству с прославленным шведским композитором и дирижёром Матсом Холмквистом. Он высоко оценил выступления оркестра, назвав его «одним из лучших составов в Европе».

Тема третьей программы

Третья программа оркестра посвящена культовой фьюжн-группе «Brecker Brothers». Зрители смогут насладиться легендарными композициями в авторских аранжировках, исполненными лучшими фьюжн-музыкантами страны. Яркая энергия и неожиданные музыкальные решения обещают сделать это выступление незабываемым.

Необычный подход

Оркестр отличается смелым смешением стилей и отказом от традиционных форматов. Это превращает классический оркестровый звук в яркий и агрессивный джаз-рок, который найдет отклик у любителей экспериментальной музыки.

Обратите внимание: состав оркестра может изменяться, но это не повлияет на художественную природу программы.