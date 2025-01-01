Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оркестр, с юбилеем!
Киноафиша Оркестр, с юбилеем!

Оркестр, с юбилеем!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилей оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина отмечает 40 лет! Праздничный концерт состоится в Большом зале филармонии и станет ярким событием для поклонников музыки. Коллектив, обладатель Гран-при международных конкурсов, соберет своих друзей и коллег-музыкантов для чествования юбилея.

Звёздные гости концерта

На одной сцене с оркестром выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

  • Цзян Шанжун — известный обладатель лирического баритона, приглашенный солист оперных театров и дирижёр.
  • Марк Дробинский — выдающийся виолончелист современности.
  • Наталья Буклага — обладательница мягкого бархатного меццо-сопрано, солистка Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
  • Екатерина Мочалова — одна из лучших исполнительниц на домре и мандолине.
  • Никита Колякин — 8-летний виртуоз-балалаечник, учащийся пермской музыкальной школы № 10.

Яркая программа

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В открытии прозвучит стремительная Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, а завершит программу бурная романтическая Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского.

Кроме того, слушателей ждут страстные любовные арии из опер В.А. Моцарта, С. Рахманинова, Р. Щедрина, а также трогательные арии из оперетт И. Кальмана и Ф. Легара. Не обойдётся без двух замечательных оркестровых фантазий: жизнерадостной «Фантазии» И. Фролова на темы оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и мистической фантазии «Ночь на Лысой горе» М. Мусоргского.

Современные нотки

В программе также будет включено популярное произведение для народных инструментов — музыкальная картинка «Русская зима» Веры Городовской. Эта яркая концертная программа подарит зрителям настоящее удовольствие.

Исполнительское мастерство музыкантов и душа русского оркестра сделают вечер незабываемым!

Купить билет на концерт Оркестр, с юбилеем!

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
29 ноября суббота
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 500 ₽

Фотографии

Оркестр, с юбилеем! Оркестр, с юбилеем! Оркестр, с юбилеем! Оркестр, с юбилеем!

В ближайшие дни

Весна и сердце шепчут в унисон
6+
Эстрада
Весна и сердце шепчут в унисон
8 марта в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
Flamenco Квартирник
12+
Фламенко
Flamenco Квартирник
17 ноября в 19:30 Филармония «Триумф»
от 900 ₽
Дед Мороз и Солнце
6+
Классическая музыка
Дед Мороз и Солнце
27 декабря в 12:00 Органный зал Пермской филармонии
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше