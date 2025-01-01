Оркестр, с юбилеем!

Юбилей оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина отмечает 40 лет! Праздничный концерт состоится в Большом зале филармонии и станет ярким событием для поклонников музыки. Коллектив, обладатель Гран-при международных конкурсов, соберет своих друзей и коллег-музыкантов для чествования юбилея.

Звёздные гости концерта

На одной сцене с оркестром выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Цзян Шанжун — известный обладатель лирического баритона, приглашенный солист оперных театров и дирижёр.

Марк Дробинский — выдающийся виолончелист современности.

Наталья Буклага — обладательница мягкого бархатного меццо-сопрано, солистка Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Екатерина Мочалова — одна из лучших исполнительниц на домре и мандолине.

Никита Колякин — 8-летний виртуоз-балалаечник, учащийся пермской музыкальной школы № 10.

Яркая программа

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В открытии прозвучит стремительная Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, а завершит программу бурная романтическая Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского.

Кроме того, слушателей ждут страстные любовные арии из опер В.А. Моцарта, С. Рахманинова, Р. Щедрина, а также трогательные арии из оперетт И. Кальмана и Ф. Легара. Не обойдётся без двух замечательных оркестровых фантазий: жизнерадостной «Фантазии» И. Фролова на темы оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и мистической фантазии «Ночь на Лысой горе» М. Мусоргского.

Современные нотки

В программе также будет включено популярное произведение для народных инструментов — музыкальная картинка «Русская зима» Веры Городовской. Эта яркая концертная программа подарит зрителям настоящее удовольствие.

Исполнительское мастерство музыкантов и душа русского оркестра сделают вечер незабываемым!