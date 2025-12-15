Меню
Оркестр при свечах. Саундтрек-шоу: Ведьмак, Интерстеллар, Пираты Карибского моря
Билеты от 2800₽
Оркестр при свечах. Саундтрек-шоу: Ведьмак, Интерстеллар, Пираты Карибского моря

12+
Возраст 12+
О концерте

Звучание кинематографа: вечер, посвящённый музыке кино

Концерт, посвящённый киномузыке, подарит зрителям возможность погрузиться в удивительный мир звуков, которые стали неотъемлемой частью самых знаковых фильмов. Музыка кино — это не просто фон, а важнейшая составляющая успеха любого хорошего кино.

Вы не раз замечали, как мелодия может стать визитной карточкой фильма? Именно поэтому ведущие режиссёры стремятся сотрудничать с известными композиторами, чтобы создать поистине запоминающиеся саундтреки. Музыка, созданная для кино, давно вышла за пределы экранов и обосновалась на концертных площадках, звуча в разнообразных аранжировках.

Шедевры мировых композиторов

В ходе концерта вы сможете насладиться произведениями композиторов, которые сделали значительный вклад в кинематограф. Их шедевры полны таланта и страсти, которые они вложили в создание музыки для фильмов.

Уникальная атмосфера

Концерт обещает подарить зрителям не только ностальгические моменты, но и зарядиться позитивными эмоциями. Окунитесь в романтичную атмосферу и позвольте музыке перенести вас в мир великолепных фильмов!

Купить билет на концерт Оркестр при свечах. Саундтрек-шоу: Ведьмак, Интерстеллар, Пираты Карибского моря

Помощь с билетами
Декабрь
15 декабря понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

