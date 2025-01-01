Оркестр при свечах. Рождество с Вивальди

Меню
О концерте

Гений музыки: Антонио Вивальди в Галерее Глазунова

Что такое гений? Как отличить действительно гениальное творение от обычного? При всей загадочности самой природы гениальности ответ на этот вопрос, оказывается, довольно очевидным. Гениальное неподвластно времени, оно не подвержено быстро меняющимся модным веяниям или настроениям. Гений — это категория вечного.

Одним из ярких примеров такого гения является Антонио Вивальди. Уникальный композитор, виртуозный скрипач и педагог, он навсегда остался в истории как «рыжий монах». Уроженец Венеции, Вивальди прославился во всей Европе. Его мастерство позволяло за короткое время создавать сложные произведения — например, он мог написать трёхактную оперу всего за пять дней.

Вклад в классическую музыку

Вивальди не только развивал музыкальное искусство, но и создавал новые жанры. Он считается основоположником сольного инструментального концерта, а также установил форму concerto-grosso, что стало важным этапом в развитии классической симфонии. Работы Вивальди продолжают восхищать и вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру, оставаясь актуальными и востребованными.

Не упустите возможность насладиться творчеством этого великого композитора на предстоящих спектаклях. Его музыка обещает окунуть вас в мир волшебства и гармонии, который никогда не выйдет из моды.

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 2600 ₽

