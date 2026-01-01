Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оркестр при свечах. Музыка любви
Киноафиша Оркестр при свечах. Музыка любви

Оркестр при свечах. Музыка любви

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт при свечах «Музыка Любви» от оркестра Aura Show

Оркестр Aura Show представляет оригинальную программу сезона — концерт при свечах «Музыка Любви». Это событие обещает стать настоящей музыкальной палитрой, наполненной всеми оттенками страсти и эмоций.

Музыка от классики до современности

В программе прозвучат как величественные произведения классиков, таких как Бетховен, так и хиты современных исполнителей, включая пронзительные композиции Adele. Зрители смогут насладиться музыкальными моментами от трагической мелодии «Титаника» до захватывающих тем «Великолепного века». Каждый гость найдет в этом концерте что-то близкое и знакомое.

Эмоции на первом плане

«Музыка Любви» — это не просто академический концерт. Это событие, в котором живые звуки создают атмосферу, где можно ощутить всю мощь эмоций. Здесь возможно и нежное прикосновение руки любимого, и искренние слова подруге: «Это моя песня». Музыка станет связующей нитью для ваших воспоминаний, напоминая о моментах, которые оставили след в сердце.

Неповторимая атмосфера

Свечи, живая музыка и священная тишина сделают ваше посещение незабываемым. Приготовьтесь к вечернему настроению, полному чувств и искренности. Концерт создан для того, чтобы живые звуки резонировали с вашей историей.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события, которое откроет двери в мир любви и эмоций.

Купить билет на концерт Оркестр при свечах. Музыка любви

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
9 марта понедельник
16:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 1950 ₽
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 1950 ₽
26 марта четверг
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 1450 ₽
9 апреля четверг
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1950 ₽

В ближайшие дни

Mary Gu
12+
Поп
Mary Gu
27 марта в 19:00 Circus
от 2500 ₽
Татьяна Овсиенко
18+
Эстрада
Татьяна Овсиенко
14 ноября в 19:00 Афонтовский
от 2000 ₽
Song Wonsub
16+
Поп
Song Wonsub
24 марта в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше