Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оркестр при свечах. Muse
Билеты от 2400₽
Киноафиша Оркестр при свечах. Muse

Оркестр при свечах. Muse

0+
Возраст 0+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

MUSE: мировые хиты и великая классика в сиянии тысяч свечей

Вас ждет незабываемое музыкальное путешествие с MUSE, которое охватывает 36 стран и 420 городов, уже привлекая более 2 миллионов зрителей в рамках мирового тура!

Новый взгляд на музыку

Классика, современные хиты и саундтреки к любимым фильмам — каждая нота звучит по-новому. MUSE преображает привычное звучание и раскрывает музыку во всей глубине её оттенков.

Виртуозы на сцене

На сцене выступают виртуозы, влюбленные в свое дело. Здесь вы не просто слушаете — вы проживаете музыку, наслаждаясь каждым мгновением этого волшебного шоу.

Наслаждение для всех органов чувств

MUSE — это не просто концерт, это наслаждение для всех органов чувств. Мы объединяем людей, которые ценят искусство, благородную эстетику и уникальную атмосферу.

Следите за анонсами

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Следите за ближайшими концертами в вашем городе и готовьтесь к незабываемым впечатлениям.

Купить билет на концерт Оркестр при свечах. Muse

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
9 октября четверг
19:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 7000 ₽
16 октября четверг
19:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 3700 ₽
29 октября среда
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2400 ₽
25 ноября вторник
19:00
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 2900 ₽
27 ноября четверг
19:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 3700 ₽
28 ноября пятница
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 2800 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
12 октября воскресенье
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2300 ₽
13 октября понедельник
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 2300 ₽
15 октября среда
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 4500 ₽
16 октября четверг
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 2300 ₽
17 октября пятница
19:00
ДК им. Малунцева Омск, просп. Мира, 58
от 2300 ₽
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 2300 ₽
21 октября вторник
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 2300 ₽
22 октября среда
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2500 ₽
23 октября четверг
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2300 ₽
24 октября пятница
19:00
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
от 2300 ₽
19:00
Дом дружбы Махачкала, пл. Ленина, 2
от 2300 ₽
5 ноября среда
19:00
ДК железнодорожников (Юдино) Казань, пос. Юдино, Ильича, 1, корп. 1
от 2500 ₽
7 ноября пятница
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2300 ₽
12 ноября среда
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2500 ₽
18 ноября вторник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2500 ₽
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 2500 ₽
19 ноября среда
19:00
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
от 2300 ₽
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 2500 ₽
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 2400 ₽
20 ноября четверг
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2500 ₽
22 ноября суббота
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 2300 ₽
24 ноября понедельник
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2500 ₽
25 ноября вторник
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Тбилисо: Грузинские танцы, армянский дудук и орган
6+
Этно Фолк
Тбилисо: Грузинские танцы, армянский дудук и орган
3 ноября в 15:00 Центральный дом архитектора
от 1600 ₽
Всеволод Дорохов
0+
Авторская песня Рок Инди Живая музыка
Всеволод Дорохов
29 октября в 20:00 16 тонн Арбат
от 800 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
22 ноября в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше