Оркестр при свечах «Лунное затмение» (Moon Eclipse)
Билеты от 1500₽
Оркестр при свечах «Лунное затмение» (Moon Eclipse)

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт оркестра при свечах в Академ Джаз Клубе

Академ Джаз Клуб приглашает на незабываемый концерт оркестра «Лунное затмение» (Moon Eclipse). Программа под названием «Сияние струн. От кино до классики» подарит атмосферу волшебства, наполненную мерцанием свечей и ощущением остановившегося времени.

Музыкальная программа

Каждая композиция в программе раскрывается медленно, оставляя после себя долгое послевкусие. В вечере звучат шедевры мировой музыки, которые трогают сердце и остаются в памяти навсегда:

  • виртуозные сочинения Антонио Вивальди;
  • проникновенная неоклассика Людовико Эйнауди;
  • киномузыкальные полотна Ханса Циммера;
  • популярные мелодии Эннио Мориконе;
  • величественная композиция из сериала «Игра престолов»;
  • и другие музыкальные произведения, которые никого не оставят равнодушным.

О музыкантах

«Moon Eclipse» — это не просто группа музыкантов, а единомышленники, объединённые любовью к музыке. Их исполнение — это не только игра на инструментах, но и стремление рассказывать истории, в которых каждый слушатель найдёт что-то своё.

Приглашаем вас

Не упустите шанс провести вечер в Академ Джаз Клубе, наслаждаясь атмосферой света, музыки и эмоций!

Март
2 марта понедельник
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

