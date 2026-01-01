Оркестр при свечах «Лунное затмение» (Moon Eclipse)

Концерт оркестра при свечах в Академ Джаз Клубе

Академ Джаз Клуб приглашает на незабываемый концерт оркестра «Лунное затмение» (Moon Eclipse). Программа под названием «Сияние струн. От кино до классики» подарит атмосферу волшебства, наполненную мерцанием свечей и ощущением остановившегося времени.

Музыкальная программа

Каждая композиция в программе раскрывается медленно, оставляя после себя долгое послевкусие. В вечере звучат шедевры мировой музыки, которые трогают сердце и остаются в памяти навсегда:

виртуозные сочинения Антонио Вивальди;

проникновенная неоклассика Людовико Эйнауди;

киномузыкальные полотна Ханса Циммера;

популярные мелодии Эннио Мориконе;

величественная композиция из сериала «Игра престолов»;

и другие музыкальные произведения, которые никого не оставят равнодушным.

О музыкантах

«Moon Eclipse» — это не просто группа музыкантов, а единомышленники, объединённые любовью к музыке. Их исполнение — это не только игра на инструментах, но и стремление рассказывать истории, в которых каждый слушатель найдёт что-то своё.

Приглашаем вас

Не упустите шанс провести вечер в Академ Джаз Клубе, наслаждаясь атмосферой света, музыки и эмоций!