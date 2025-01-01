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Оркестр при свечах «Ludovico Einaudi»
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Оркестр при свечах «Ludovico Einaudi»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Людовико Эйнауди в соборе Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт в старинном соборе Петрикирхе, где прозвучит музыка величайшего неоклассика современности — Людовико Эйнауди. Под управлением талантливого дирижёра Станислава Чигадаева оркестр подарит зрителям незабываемую атмосферу, окутанную светом сотен свечей.

О композиторе

Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, который покорил сердца миллионов слушателей. Его музыка к фильму «1+1» стала настоящим хитом, а произведения звучат в культовых фильмах и на лучших музыкальных площадках мира. Эйнауди не только стал популярным на стриминговых сервисах, но и обошёл таких мастеров, как Моцарт и Бетховен, по количеству прослушиваний.

С раннего возраста Эйнауди находился в академической среде, но не чувствовал себя в ней комфортно. Это стало причиной его стремления создать что-то новое, и он стал академическим бунтарём. Его стиль — это минимализм и экспрессия, которые открыли классику заново для многих слушателей.

Уникальная атмосфера концерта

На этом концерте у вас будет возможность услышать лучшие произведения Эйнауди в исполнении оркестра. Представьте, как звучит его знаменитое «Experience» среди старинных стен Петрикирхе, в мерцании свечей. Скрипки и пиано стремятся к высоким сводам собора, создавая завораживающее звучание.

Исполнители

Dreamers Orchestra, под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева, воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра — это не только великолепное исполнение, но и яркое шоу, проходящее в необычных локациях. Каждая партитура обладает глубиной, а душа, вложенная в каждый концерт, делает его поистине особенным.

О Станиславе Чигадаеве

Станислав Чигадаев — один из лучших пианистов России, аранжировщик и композитор, лауреат международных конкурсов. В его творческой карьере есть сотрудничество с такими звёздами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди. Его опыт и мастерство делают этот концерт незабываемым событием.

Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера, наполненного музыкой, эмоциями и великолепной атмосферой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
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Санкт-Петербург, 26 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
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