Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

Оркестр при свечах представляет уникальный концерт «Суперхиты 90-х» — вечер, который станет саундтреком для многих поколений. Эти песни навсегда останутся в нашей памяти, ведь они звучали на первых школьных дискотеках и стали частью истории целой эпохи.
На сцене — наши музыканты в малиновых смокингах и вечерних платьях, которые взялись за популярные хиты таких исполнителей, как Валерий Меладзе, Комбинация, Шура, Hi-Fi, Отпетые мошенники, Руки Вверх!, Иванушки International, Король и Шут, Сектор Газа и многих других. Примечательно, что артисты не просто исполняют эти песни, а представляют их в новом свете, превращая культуру двора и дискотек в высокое искусство камерного зала.
Этот вечер — это не просто концерт, а воспоминание о времени, когда музыка объединяла людей. Как будто вы находитесь в объятиях воспоминаний и ностальгии.
Не пропустите возможность посетить это вдохновляющее событие, которое точно оставит след в вашем сердце.