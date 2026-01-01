Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

Музыкальный вечер: суперхиты 90-х от Аура Шоу

Оркестр при свечах представляет уникальный концерт «Суперхиты 90-х» — вечер, который станет саундтреком для многих поколений. Эти песни навсегда останутся в нашей памяти, ведь они звучали на первых школьных дискотеках и стали частью истории целой эпохи.

На сцене — наши музыканты в малиновых смокингах и вечерних платьях, которые взялись за популярные хиты таких исполнителей, как Валерий Меладзе, Комбинация, Шура, Hi-Fi, Отпетые мошенники, Руки Вверх!, Иванушки International, Король и Шут, Сектор Газа и многих других. Примечательно, что артисты не просто исполняют эти песни, а представляют их в новом свете, превращая культуру двора и дискотек в высокое искусство камерного зала.

Этот вечер — это не просто концерт, а воспоминание о времени, когда музыка объединяла людей. Как будто вы находитесь в объятиях воспоминаний и ностальгии.

Программа вечера

Шура — «Отшумели летние дожди»

Николай Носков — «Это здорово»

Кино — «Кукушка»

Король и Шут — «Лесник»

Иванушки International — «Тополиный пух»

Комбинация — «American boy»

Смысловые Галлюцинации — «Вечно молодой»

Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»

Михей и Джуманджи feat. Инна Стилл — «Туда»

Чичерина — «Ту-лу-ла»

Любэ — «Конь»

Амега — «Лететь»

Лицей — «Осень»

Сектор Газа — «Лирика»

Руки Вверх! — «Крошка моя»

Валерий Меладзе — «Девушки из высшего общества»

Леонид Агутин — «Аэропорты»

Игорь Николаев — «Выпьем за любовь»

Hi-Fi — «Не дано»

Кипелов — «Я свободен»

Отпетые мошенники — «Люби меня, люби»

Владимир Кузьмин — «Эй, красотка»

Надежда Кадышева — «Широка Река»

Не пропустите возможность посетить это вдохновляющее событие, которое точно оставит след в вашем сердце.