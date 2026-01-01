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Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х
Киноафиша Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер: суперхиты 90-х от Аура Шоу

Оркестр при свечах представляет уникальный концерт «Суперхиты 90-х» — вечер, который станет саундтреком для многих поколений. Эти песни навсегда останутся в нашей памяти, ведь они звучали на первых школьных дискотеках и стали частью истории целой эпохи.

На сцене — наши музыканты в малиновых смокингах и вечерних платьях, которые взялись за популярные хиты таких исполнителей, как Валерий Меладзе, Комбинация, Шура, Hi-Fi, Отпетые мошенники, Руки Вверх!, Иванушки International, Король и Шут, Сектор Газа и многих других. Примечательно, что артисты не просто исполняют эти песни, а представляют их в новом свете, превращая культуру двора и дискотек в высокое искусство камерного зала.

Этот вечер — это не просто концерт, а воспоминание о времени, когда музыка объединяла людей. Как будто вы находитесь в объятиях воспоминаний и ностальгии.

Программа вечера

  • Шура — «Отшумели летние дожди»
  • Николай Носков — «Это здорово»
  • Кино — «Кукушка»
  • Король и Шут — «Лесник»
  • Иванушки International — «Тополиный пух»
  • Комбинация — «American boy»
  • Смысловые Галлюцинации — «Вечно молодой»
  • Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»
  • Михей и Джуманджи feat. Инна Стилл — «Туда»
  • Чичерина — «Ту-лу-ла»
  • Любэ — «Конь»
  • Амега — «Лететь»
  • Лицей — «Осень»
  • Сектор Газа — «Лирика»
  • Руки Вверх! — «Крошка моя»
  • Валерий Меладзе — «Девушки из высшего общества»
  • Леонид Агутин — «Аэропорты»
  • Игорь Николаев — «Выпьем за любовь»
  • Hi-Fi — «Не дано»
  • Кипелов — «Я свободен»
  • Отпетые мошенники — «Люби меня, люби»
  • Владимир Кузьмин — «Эй, красотка»
  • Надежда Кадышева — «Широка Река»

Не пропустите возможность посетить это вдохновляющее событие, которое точно оставит след в вашем сердце.

Купить билет на концерт Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
5 сентября суббота
18:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1690 ₽
17 сентября четверг
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1750 ₽
25 сентября пятница
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 1650 ₽
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1590 ₽
4 октября воскресенье
18:00
Пермский ДК железнодорожников Пермь, Локомотивная, 1
от 1650 ₽
8 октября четверг
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1

Фотографии

Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х Оркестр при свечах. Аура Шоу. Суперхиты 90-х

В ближайшие дни

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