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Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара
Киноафиша Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара

Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара

6+
Возраст 6+

О концерте

Золотая коллекция музыки Поля Мориа. Концерт в Нижнем Новгороде

Приготовьтесь к захватывающему событию, которое оставит глубокий след в сердцах каждого зрителя! Большой эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Артёма Тетерина приглашает вас на незабываемый концерт — «Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро».

Это не просто концерт, а настоящий музыкальный фейерверк, который подарит вам невероятные эмоции. Музыка Поля Мориа знакома многим по любимым советским телепередачам — «В мире животных» и «Кинопанорама». Его произведения стали неотъемлемой частью нашей культуры, наряду с песнями Мирей Матье, Шарля Азнавура и Далиды.

Искусство, затрагивающее душу

Коллектив оркестра — истинные мастера своего дела. Благодаря талантливым музыкантам их живая музыка проникает в самые глубины души и поражает великолепием звучания и разнообразием инструментов. Каждый зритель, пришедший на концерт, окунется в мир невероятной мелодии и ритма.

Магия музыки

Вы ощутите вибрации и дуновение настоящего искусства, которые перенесут вас в мир, полный волшебства и чистой энергии. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Возрастное ограничение: 6+

Купить билет на концерт Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара

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В других городах
Сентябрь
28 сентября понедельник
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1800 ₽

Фотографии

Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара Оркестр Поля Мориа. Золотая коллекция из репертуара

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