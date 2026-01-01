Золотая коллекция музыки Поля Мориа. Концерт в Нижнем Новгороде

Приготовьтесь к захватывающему событию, которое оставит глубокий след в сердцах каждого зрителя! Большой эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Артёма Тетерина приглашает вас на незабываемый концерт — «Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро».

Это не просто концерт, а настоящий музыкальный фейерверк, который подарит вам невероятные эмоции. Музыка Поля Мориа знакома многим по любимым советским телепередачам — «В мире животных» и «Кинопанорама». Его произведения стали неотъемлемой частью нашей культуры, наряду с песнями Мирей Матье, Шарля Азнавура и Далиды.

Искусство, затрагивающее душу

Коллектив оркестра — истинные мастера своего дела. Благодаря талантливым музыкантам их живая музыка проникает в самые глубины души и поражает великолепием звучания и разнообразием инструментов. Каждый зритель, пришедший на концерт, окунется в мир невероятной мелодии и ритма.

Магия музыки

Вы ощутите вибрации и дуновение настоящего искусства, которые перенесут вас в мир, полный волшебства и чистой энергии. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Возрастное ограничение: 6+