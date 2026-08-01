Оркестр под звездами. Симфония Depeche Mode

Симфонический трибьют Depeche Mode в петербургском Планетарии

Приглашаем вас на вечер, посвященный музыке легендарной группы Depeche Mode, где холодный звук синтезаторов соединяется с красотой симфонического оркестра. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех поклонников группы.

Музыка, навсегда оставшаяся в сердцах

В программе вечера вы услышите такие культовые композиции, как Enjoy the silence и Personal Jesus . Эти песни сопровождали нас на протяжении многих лет, становясь саундтреком нашей жизни и даря моменты искренности и глубины чувств.

Уникальная атмосфера

Великолепная симфония, мультимедийная графика и темнота большого звездного зала создадут особую атмосферу, идеальную для воспоминаний о незабываемых моментах, связанных с музыкой Depeche Mode. 25-метровый купол станет роскошным фоном для синтетических звуков.

Подарок для истинных ценителей

Этот концерт станет настоящим подарком для всех любителей творчества Depeche Mode, ведь влияние группы на наше поколение невозможно переоценить. Приглашаем вас провести незабываемый вечер, где тишина и близость важнее разговоров.