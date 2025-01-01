Оркестр под звездами «Linkin Park Symphony»

Музыкальное шоу «Linkin Park Symphony» в Планетарии

16 марта в Петербургском Планетарии пройдет захватывающее музыкальное полнокупольное шоу «Linkin Park Symphony». Это событие будет посвящено одной из величайших рок-групп в истории, чьи песни многие из нас помнят с детства.

Музыка, которая завоевала сердца

Песни Linkin Park всегда вырывались на верхние строчки мировых чартов, собирали стадионы и вызывали мощные эмоции. Для нас было важно создать программу с оркестром, которая подчеркнула бы уникальность этой музыки. Уход Честера Беннингтона оставил невосполнимую пустоту, и именно поэтому этот концерт пройдет под 25-метровым куполом, усыпанным звездами, где он должен состояться.

Эмоции в музыке

Темные уголки планетария освещает свет мириад звезд, когда звучит «Numb». Мы увидим Горизонт событий под «In the end» — в конце концов, важны лишь космос и музыка. Главные хиты группы будут исполнены оркестром, который привнесет в них магию, красоту и глубину.

Исполнители шоу

Dreamers Orchestra — это творческий коллектив, который воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра всегда представляют собой яркие шоу, проходят в необычных локациях и отличаются великолепным исполнением. Каждая нота в концерте наполняется настоящей душой и страстью.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта и погрузиться в атмосферу, где музыка и космос соединяются воедино.