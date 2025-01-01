Оркестр под звездами «Frank Sinatra»

Вечер музыки Фрэнка Синатры в Планетарии Петербурга

Живой оркестр, бескрайнее звездное небо Планетария и легендарные песни Фрэнка Синатры — все это ждет вас в захватывающий вечер. Под звездным куполом прозвучат хиты одного из самых узнаваемых голосов XX века, исполненные талантливым Максимом Яковлевым.

Завораживающее звучание и мультимедийные проекции

Джазовый оркестр представит программу, посвященную великому Фрэнку Синатре. Зрителей ожидает не только объемное звучание, но и завораживающая мультимедийная проекция, которая дополнит атмосферу звездного вечера.

Исполнитель и его достижения

Максим Яковлев — солист Александринского театра и обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм напомнят о харизме самого Синатры. В программе прозвучат такие хиты, как «Moon River», «Strangers In The Night» и «My Way», которые перенесут зрителей в мир классического джаза.

Dreamers Orchestra и их уникальный стиль

Исполнители Dreamers Orchestra знают, как создать яркое шоу. Необычные локации и великолепное исполнение делают каждое выступление незабываемым. Оркестр представляет оригинальные партитуры современных композиторов, вкладывая душу в каждый концерт.

Подарите себе незабываемые впечатления

Лучший подарок себе или близкому человеку — это воспоминания, впечатления и чувства. Программа «Frank Sinatra» вобрала в себя все эти понятия. В этот вечер вы почувствуете себя настоящими «странниками в ночи» и насладитесь магией музыки.