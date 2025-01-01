Оркестр под звездами «Frank Sinatra»

Живой оркестр, бескрайнее звездное небо Планетария и легендарные песни Фрэнка Синатры — все это ждет вас в захватывающий вечер. Под звездным куполом прозвучат хиты одного из самых узнаваемых голосов XX века, исполненные талантливым Максимом Яковлевым.
Джазовый оркестр представит программу, посвященную великому Фрэнку Синатре. Зрителей ожидает не только объемное звучание, но и завораживающая мультимедийная проекция, которая дополнит атмосферу звездного вечера.
Максим Яковлев — солист Александринского театра и обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм напомнят о харизме самого Синатры. В программе прозвучат такие хиты, как «Moon River», «Strangers In The Night» и «My Way», которые перенесут зрителей в мир классического джаза.
Исполнители Dreamers Orchestra знают, как создать яркое шоу. Необычные локации и великолепное исполнение делают каждое выступление незабываемым. Оркестр представляет оригинальные партитуры современных композиторов, вкладывая душу в каждый концерт.
Лучший подарок себе или близкому человеку — это воспоминания, впечатления и чувства. Программа «Frank Sinatra» вобрала в себя все эти понятия. В этот вечер вы почувствуете себя настоящими «странниками в ночи» и насладитесь магией музыки.