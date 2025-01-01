Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars»

Dreamers Orchestra приглашает вас на уникальный концерт, который раздвигает границы музыкальных жанров. Под гигантским куполом Планетария, преобразившимся в бескрайнее звездное небо, оживет музыка культовой группы 30 Seconds to Mars. Этот вечер обещает стать настоящим праздником, где драйв рока соединяется с красотой и мощью оркестрового звучания.
Представьте, как в темноте зала звучат хиты альтернативного рока. A Beautiful Lie с её пронзительной эмоциональностью и From Yesterday в свете далёких галактик и северного сияния. Это будет вечер, который навсегда изменит ваше представление о концертах!
Dreamers Orchestra — это не просто оркестр. Это команда, которая воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра отличаются ярким шоу, необычными локациями и великолепным исполнением. Каждый концерт наполнен оригинальными партитурами и душой, вложенной в музыку.
Не упустите возможность погрузиться в мир, где музыка и космос сливаются воедино. Ждем вас на этом незабываемом вечере!