Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars»

Музыка и космос: грандиозный концерт Dreamers Orchestra

Dreamers Orchestra приглашает вас на уникальный концерт, который раздвигает границы музыкальных жанров. Под гигантским куполом Планетария, преобразившимся в бескрайнее звездное небо, оживет музыка культовой группы 30 Seconds to Mars. Этот вечер обещает стать настоящим праздником, где драйв рока соединяется с красотой и мощью оркестрового звучания.

Что вас ждет на концерте?

Легендарная музыка 30 Seconds to Mars в исполнении оркестра.

в исполнении оркестра. Невероятное мультимедийное шоу , разворачивающееся на куполе Планетария.

, разворачивающееся на куполе Планетария. Атмосфера полного погружения в космос музыки и звёзд.

Представьте, как в темноте зала звучат хиты альтернативного рока. A Beautiful Lie с её пронзительной эмоциональностью и From Yesterday в свете далёких галактик и северного сияния. Это будет вечер, который навсегда изменит ваше представление о концертах!

Исполнители

Dreamers Orchestra — это не просто оркестр. Это команда, которая воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра отличаются ярким шоу, необычными локациями и великолепным исполнением. Каждый концерт наполнен оригинальными партитурами и душой, вложенной в музыку.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где музыка и космос сливаются воедино. Ждем вас на этом незабываемом вечере!