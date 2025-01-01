Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars»
Киноафиша Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars»

Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка и космос: грандиозный концерт Dreamers Orchestra

Dreamers Orchestra приглашает вас на уникальный концерт, который раздвигает границы музыкальных жанров. Под гигантским куполом Планетария, преобразившимся в бескрайнее звездное небо, оживет музыка культовой группы 30 Seconds to Mars. Этот вечер обещает стать настоящим праздником, где драйв рока соединяется с красотой и мощью оркестрового звучания.

Что вас ждет на концерте?

  • Легендарная музыка 30 Seconds to Mars в исполнении оркестра.
  • Невероятное мультимедийное шоу, разворачивающееся на куполе Планетария.
  • Атмосфера полного погружения в космос музыки и звёзд.

Представьте, как в темноте зала звучат хиты альтернативного рока. A Beautiful Lie с её пронзительной эмоциональностью и From Yesterday в свете далёких галактик и северного сияния. Это будет вечер, который навсегда изменит ваше представление о концертах!

Исполнители

Dreamers Orchestra — это не просто оркестр. Это команда, которая воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра отличаются ярким шоу, необычными локациями и великолепным исполнением. Каждый концерт наполнен оригинальными партитурами и душой, вложенной в музыку.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где музыка и космос сливаются воедино. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars» Оркестр под звездами «30 Seconds to Mars»

В ближайшие дни

Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
5 августа в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
16+
Рок Кавер
ШиROCKий Квартирник
6 августа в 20:00 Jagger
от 750 ₽
Бez Б и день рождения Сергея Василевского
12+
Рок Панк
Бez Б и день рождения Сергея Василевского
5 октября в 17:00 Jagger
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше