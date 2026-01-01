Оркестр плюс

Традиции русского народного искусства в концертной программе Новосибирской консерватории

Скоро на сцене Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки состоится неповторимый концерт, который порадует зрителей яркими исполнениями на русских народных инструментах. Под руководством профессора Юлии Миловановой выступит Оркестр русских народных инструментов, который по праву считается лауреатом как всероссийских, так и международных конкурсов.

Солисты, вдохновляющие на музицирование

В концерте примут участие солисты – учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств и средних специальных учебных заведений. Среди них:

Степан Осташко

Ольга Темникова

Максим Калиман

Ульяна Куклина

Кирилл Ефимов

Владислав Ефременко

Софья Симонова

Елена Андреенкова

Матпа Монгуш

Мария Алейникова

Анастасия Шмидт

Также на концерте выступит Сибирский детский унисон балалаечников Красноярья. Ведущей программы станет Кристина Лавелина.

Программа концерта

Концертная программа включает в себя следующие произведения:

A. Лоскутов – Концерт для домры с оркестром

В. Городовская – Концертная обработка русской народной песни «За окном черемуха колышется»

С. Пикулин – «Протяжная и пляс»

Т. Грачева – Фантазия на две русские темы: «Меж крутых бережков», «Подай балалайку»

Ю. Шишаков – Концерт для домры с оркестром № 1

В. Гридин – Карело-финская полька

A. Цыганков – Концертная обработка цыганской народной песни «Мар дяндя»

Г. Пономаренко – «Мне без валенок беда», сл. В. Дюдина

A. Бызов – Концертная обработка Сибирской шуточной «Ваталинка»

A. Цыганков – Пьеса-шутка «Перевоз Дуня держала»

E. Дербенко – Вариации на тему песни «Очи черные»

В. Городовская – Концертная обработка русской народной песни «Калинка»

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и коллективом, который умеет оживить традиции русского искусства.