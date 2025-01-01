Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оркестр плюс
Киноафиша Оркестр плюс

Оркестр плюс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт Оркестр плюс

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
17:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 300 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
13 ноября в 19:20 Руки вверх!
от 1000 ₽
Концерт Джаз-хора (средняя и младшая группы)
6+
Эстрада
Концерт Джаз-хора (средняя и младшая группы)
15 ноября в 16:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Cinema Medley: Интерстеллар
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Интерстеллар
14 декабря в 13:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше