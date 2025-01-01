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Оркестр Неоклассика. Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах
Киноафиша Оркестр Неоклассика. Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах

Оркестр Неоклассика. Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди при свечах

«Я слышу изысканные аранжировки моей музыки в исполнении очень хороших музыкантов. Это прекрасный проект, в который вложено много усилий» - Людовико Эйнауди.

Проект «Ludovico Einaudi Re-composed» представляет собой уникальное музыкальное событие, основанное на более чем десятилетнем взаимодействии с известным композитором. Этот оригинальный проект стартовал в 2020 году и нацелен на деконструкцию творчества Эйнауди, чтобы пересобрать его в новом, изысканном виде.

Новые аранжировки и виртуозность исполнения

В ходе работы над проектом были созданы более 40 новых версий произведений композитора. Однако для живого исполнения выбрано лишь 15 наиболее ярких и запоминающихся композиций. Аранжировки отличаются филигранными вкраплениями и виртуозными пассажами, что позволяет полностью переосмыслить моноинструментальную структуру оригинальных произведений. Новые струнные партии развивают оригинальные темы фортепиано и вносят свежие музыкальные оттенки.

Высокая оценка от Людовико Эйнауди

Результаты работы музыкантов были высоко оценены самим Людовико Эйнауди, который отметил как качество и оригинальность аранжировок, так и высокий уровень исполнения его музыки. Для исполнения программы собран состав из 9 струнных музыкантов и пианиста, что создает удивительную атмосферу в окружении сотен свечей.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным шоу, которое сочетает в себе магию музыки и визуальную красоту свечей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 августа
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 2800 ₽
Самара, 11 сентября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2800 ₽
Пермь, 12 сентября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 13 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
18:00 от 2800 ₽
Воронеж, 13 сентября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
18:00 от 2800 ₽
Рязань, 16 сентября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2300 ₽

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