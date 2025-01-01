Меню
Оркестр «Музыканты Лувра»
Киноафиша Оркестр «Музыканты Лувра»

Оркестр «Музыканты Лувра»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение барокко с Кубанским симфоническим оркестром

Барокко — это удивительная эпоха в музыке, когда каждый звук наполнен драматизмом и красотой. В этом месяце вы сможете прикоснуться к чарующей музыке барокко вместе с Кубанским симфоническим оркестром.

Искусство и мастерство

Концерт состоится под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. Он и его команда подарят зрителям уникальную возможность насладиться шедеврами барочной музыки, которые были забыты на долгие годы. Кроме того, вы сможете узнать больше о специфике этого периода в музыке.

Знаток музыки на сцене

Ведущей концерта станет Нина Магдалиц, член Союза композиторов и музыковедов России, заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Она поделится увлекательными фактами о произведениях, а также о значении барокко в музыкальной культуре.

История «Музыкантов Лувра»

Этот концерт погрузит вас в атмосферу 1982 года, когда в сердце Парижа был основан оркестр «Музыканты Лувра» под руководством Мака Минковски. Его целью было вернуть к жизни чарующую музыку барокко. Теперь, благодаря Кубанскому симфоническому оркестру, эта музыка станет доступной и зрителям нашего города.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной программой и открыть для себя мир барочной музыки!

Краснодар, 26 октября

Краснодар, 26 октября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
