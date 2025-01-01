Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оркестр музыкального телевидения
Киноафиша Оркестр музыкального телевидения

Оркестр музыкального телевидения

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечеринка у Децла: Музыкальный Взрыв в Стиле Барокко

Приготовьтесь к незабываемой музыкальной вечеринке! «Вечеринка у Децла с клавесином» — это уникальное сочетание классики и современности, где вы сможете насладиться хитами известных групп и исполнителей в неожиданном исполнении.

Что вас ждёт?

На сцене прозвучат хиты Red Hot Chili Peppers, где солист Джон Фрушанте будет выступать на тромбоне. Это событие обещает стать настоящим открытием для поклонников как рок-музыки, так и классических инструментов.

Необычные музыкальные сочетания

Представьте себе, как Бритни Спирс исполняет свои популярные треки, играя на волынке! А девушки из t.A.T.u. удивят вас выступлением на скрипке и виолончели. Это будет не просто концерт, а настоящее шоу, где классика встретится с современными ритмами.

Приходите, чтобы узнать больше!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального эксперимента. Приходите, подпевайте и открывайте для себя новые грани знакомых мелодий!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап вечер
8 августа в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Стендап. Открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Открытый микрофон
5 августа в 20:00 Standup Room
от 200 ₽
Никому не хватает любви: Олег Митяев
6+
Авторская песня
Никому не хватает любви: Олег Митяев
21 октября в 19:00 Дом ученых
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше