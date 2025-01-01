Оркестр «Московский диксиленд» п/у Михаила Новицкого

Концерт Оркестра «Московский Диксиленд» в Jam Club

Приглашаем вас на незабываемый концерт Оркестра «Московский Диксиленд» под руководством Михаила Новицкого. Это уникальное событие состоится в ближайшее время, и вы сможете насладиться великолепными джазовыми композициями, которые перенесут вас в атмосферу ностальгии и веселья.

История и достижения

Оркестр «Московский Диксиленд» был создан в 1989 году и на сегодняшний день является одним из старейших диксилендов России. Его основатели — талантливые молодые музыканты, которые с тех пор накопили богатый опыт и множество творческих достижений. Оркестр активно участвует в джазовых фестивалях, выступает на различных площадках и даже снялся в кино: в 1990 году они записали музыку для фильма «Ночь Длинных Ножей».

Музыкальный репертуар

Основу программы диксиленда составляют традиционные джазовые стили, такие как рэгтайм, стомп и новоорлеанский диксиленд. Изначально оркестр выступал как инструментальный коллектив, но со временем к нему присоединились вокалисты. В настоящее время солистом является талантливая певица Дарья Захарова.

Авторские шоу-программы

Оркестр «Московский Диксиленд» был приглашен для создания авторских шоу-программ рядом российских и зарубежных режиссёров. Среди них такие проекты, как «Untouchables», «Harlem Bounce», «Swing Midnight & Coctail Moonlight» и «Чикаго. Сухой закон». Каждый из этих спектаклей стал ярким событием на музыкальной сцене.

Заключение

Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой от мастеров своего дела! Мы уверены, что концерт Оркестра «Московский Диксиленд» подарит вам отличное настроение и незабываемые впечатления. Приходите и наслаждайтесь!