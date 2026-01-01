Оркестр "Московский Диксиленд" - "НОВЫЙ ОРЛЕАН С РУССКИМ АКЦЕНТОМ"

Концерт оркестра «Московский Диксиленд» в Jam club

В Jam club выступит оркестр «Московский Диксиленд», чей музыкальный путь начался в 1990 году. Коллектив объединяет джазменов, которые приносят русский акцент в музыку старого Нового Орлеана. В программе звучат рэгтайм, стомп, блюз и джазовые истории.

Оркестр под руководством Александра Дитковского (труба), Александра Папазоглу (банджо), Виктора Баранова (туба) и Михаила Новицкого (кларнет) выступает с характером и иронией. Это не просто ансамбль, а музыканты с историей, которая прослеживается в каждом звуке: труба Дитковского, риффы Папазоглу, теплая вибрация тубы Баранова и филигранная партия кларнета Новицкого создают незабываемую атмосферу.

В дополнение к вышеупомянутым музыкантам на сцене также можно услышать тромбон Олега Рыкова, ударные Валерия Алхасьянца и вокал Дарьи Захаровой. Вместе они не просто играют — они рассказывают истории с хулиганством, нежностью и, что важно, с душой.

Программа концерта

Рэгтайм

Стомп

Классический блюз

Джазовые истории, которые звучат лучше любой хроники

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом «Новый Орлеан с русским акцентом», представленным оркестром «Московский Диксиленд»!