Оркестр «Модерн». Щелкунчик Goes Jazz — новогодняя симфоническая феерия

Новогодний джазовый концерт в Екатеринбурге

Приготовьтесь к уникальному музыкальному путешествию с программой «Щелкунчик goes jazz»! Это захватывающее событие объединяет классическую музыку П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» и зажигательную энергетику джаза. Большой симфонический оркестр, солирующий рояль и джаз-бэнд подарят вам совершенно новое прочтение этого шедевра в смелых и ритмичных аранжировках, созданных талантливым солистом Александром Масловым.

Программа вечера

Вас ждут знакомые и любимые мелодии:

Маленькая увертюра

Марш

Танец феи Драже

Трепак

Арабский танец

Китайский танец

Танец пастушков

Вальс цветов

Но это еще не всё! Не пропустите музыкальные сюрпризы, включающие виртуозные джазовые аранжировки культовой музыки из ваших любимых новогодних фильмов. Ожидайте восточную магию «Аладдина», лирические ноты «Иронии судьбы» и искрометное веселье «С легким паром!»

Почему стоит прийти

«Щелкунчик goes jazz» — это не просто концерт. Это мост между эпохами, разрыв традиций и самый необычный новогодний подарок для ценителей настоящей музыки. Погрузитесь в атмосферу праздника, где классика дышит свободой джаза, а знакомые мелодии обретают неожиданные краски!

Оркестр и исполнители

Управляет оркестром «Модерн» дирижер Алексей Доркин. В программе также участвуют:

Солист и автор аранжировок - Александр Маслов (Санкт-Петербург)

Контрабас - Александр Булатов

Ударная установка - Кирилл Кирпичев

Концерт проходит в одно отделение без антракта, длительность — 90 минут. Не упустите возможность стать частью этого магического события!