Оркестр «Модерн». Щелкунчик Goes Jazz — новогодняя симфоническая феерия

Приготовьтесь к уникальному музыкальному путешествию с программой «Щелкунчик goes jazz»! Это захватывающее событие объединяет классическую музыку П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» и зажигательную энергетику джаза. Большой симфонический оркестр, солирующий рояль и джаз-бэнд подарят вам совершенно новое прочтение этого шедевра в смелых и ритмичных аранжировках, созданных талантливым солистом Александром Масловым.
Вас ждут знакомые и любимые мелодии:
Но это еще не всё! Не пропустите музыкальные сюрпризы, включающие виртуозные джазовые аранжировки культовой музыки из ваших любимых новогодних фильмов. Ожидайте восточную магию «Аладдина», лирические ноты «Иронии судьбы» и искрометное веселье «С легким паром!»
«Щелкунчик goes jazz» — это не просто концерт. Это мост между эпохами, разрыв традиций и самый необычный новогодний подарок для ценителей настоящей музыки. Погрузитесь в атмосферу праздника, где классика дышит свободой джаза, а знакомые мелодии обретают неожиданные краски!
Управляет оркестром «Модерн» дирижер Алексей Доркин. В программе также участвуют:
Концерт проходит в одно отделение без антракта, длительность — 90 минут. Не упустите возможность стать частью этого магического события!