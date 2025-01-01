Меню
Оркестр «Модерн». Щелкунчик Goes Jazz — новогодняя симфоническая феерия
0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодний джазовый концерт в Екатеринбурге

Приготовьтесь к уникальному музыкальному путешествию с программой «Щелкунчик goes jazz»! Это захватывающее событие объединяет классическую музыку П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» и зажигательную энергетику джаза. Большой симфонический оркестр, солирующий рояль и джаз-бэнд подарят вам совершенно новое прочтение этого шедевра в смелых и ритмичных аранжировках, созданных талантливым солистом Александром Масловым.

Программа вечера

Вас ждут знакомые и любимые мелодии:

  • Маленькая увертюра
  • Марш
  • Танец феи Драже
  • Трепак
  • Арабский танец
  • Китайский танец
  • Танец пастушков
  • Вальс цветов

Но это еще не всё! Не пропустите музыкальные сюрпризы, включающие виртуозные джазовые аранжировки культовой музыки из ваших любимых новогодних фильмов. Ожидайте восточную магию «Аладдина», лирические ноты «Иронии судьбы» и искрометное веселье «С легким паром!»

Почему стоит прийти

«Щелкунчик goes jazz» — это не просто концерт. Это мост между эпохами, разрыв традиций и самый необычный новогодний подарок для ценителей настоящей музыки. Погрузитесь в атмосферу праздника, где классика дышит свободой джаза, а знакомые мелодии обретают неожиданные краски!

Оркестр и исполнители

Управляет оркестром «Модерн» дирижер Алексей Доркин. В программе также участвуют:

  • Солист и автор аранжировок - Александр Маслов (Санкт-Петербург)
  • Контрабас - Александр Булатов
  • Ударная установка - Кирилл Кирпичев

Концерт проходит в одно отделение без антракта, длительность — 90 минут. Не упустите возможность стать частью этого магического события!

Купить билет на концерт Оркестр «Модерн». Щелкунчик Goes Jazz — новогодняя симфоническая феерия

Январь
3 января суббота
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2500 ₽

