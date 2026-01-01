Оркестр «Модерн». Рок-хиты Vol. 2. Симфоническое шоу
12+
О концерте

Культовые хиты под звёздным небом с оркестром «Модерн»

Готовьтесь к взрыву звука и эмоций! Симфонический оркестр «Модерн» представляет встречу с легендарными хитами мировой рок-сцены. Что вас ждёт в этот незабываемый вечер?

Энергия и мощь

20 заряженных музыкантов наполнят зал сокрушительной ритм-секцией, от которой дрожит земля. Два топовых солиста, Василий Беля и Кирилл Терентьев, способны заставить вас петь, кричать и даже рыдать от восторга. Вокальный ансамбль придаст глубину каждому исполнению.

Звёзды вечера

  • Василий Беля — харизматичный вокалист и автор песен, известный по проектам Cozy Ghost Trio и трибьют-шоу Floyd Universe, а также организатор благотворительных фестивалей Sun for everyone.
  • Кирилл Терентьев — виртуозный гитарист, живая легенда блюз-роковой сцены Екатеринбурга.

Программа концерта

Вы услышите нестареющие гимны рока:

  • Scorpions — Rock you like a hurricane
  • Muse — Feeling good
  • Scorpions — Wind of change
  • Chris Cornell — You know my name
  • Cozy Ghost Trio — Misty river
  • Nirvana — Lithium
  • The Animals — House of the rising sun
  • Radiohead — Creep
  • Queen — Don’t stop me now
  • Ozzy Osbourne — Mama I’m coming home
  • Rammstein — Mein herz brennt
  • Rammstein — Sonne
  • Black Sabbath — Paranoid
  • Nirvana — Smells like teen spirit
  • Metallica — Nothing else matters

И, конечно, несколько музыкальных сюрпризов, которые заставят вас вскочить с места!

Полезная информация

Продолжительность: 90 минут чистого рок-н-рольного кайфа (одно отделение).

Возрастное ограничение: 12+

Дресс-код: Чёрная кожа и металл — обязательный атрибут! Белая майка и джинсы скинни — классика жанра. Черно-красный полосатый свитер подойдёт тем, кто ценит стиль. Главное — достаньте из шкафа свою косуху!

Не пропустите!

Это не просто концерт — это ритуал возвращения к истокам рока, где симфонический оркестр придаёт знакомым хитам новое, ошеломляющее звучание. Стряхните пыль с косухи, зарядитесь энергией — встречаемся на концерте open-air с оркестром «Модерн»!

Июнь
14 июня воскресенье
20:00
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
от 1800 ₽

