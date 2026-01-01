Оркестр «Модерн». Рок-хиты Vol. 2. Симфоническое шоу

Культовые хиты под звёздным небом с оркестром «Модерн»

Готовьтесь к взрыву звука и эмоций! Симфонический оркестр «Модерн» представляет встречу с легендарными хитами мировой рок-сцены. Что вас ждёт в этот незабываемый вечер?

Энергия и мощь

20 заряженных музыкантов наполнят зал сокрушительной ритм-секцией, от которой дрожит земля. Два топовых солиста, Василий Беля и Кирилл Терентьев, способны заставить вас петь, кричать и даже рыдать от восторга. Вокальный ансамбль придаст глубину каждому исполнению.

Звёзды вечера

Василий Беля — харизматичный вокалист и автор песен, известный по проектам Cozy Ghost Trio и трибьют-шоу Floyd Universe, а также организатор благотворительных фестивалей Sun for everyone.

Кирилл Терентьев — виртуозный гитарист, живая легенда блюз-роковой сцены Екатеринбурга.

Программа концерта

Вы услышите нестареющие гимны рока:

Scorpions — Rock you like a hurricane

Muse — Feeling good

Scorpions — Wind of change

Chris Cornell — You know my name

Cozy Ghost Trio — Misty river

Nirvana — Lithium

The Animals — House of the rising sun

Radiohead — Creep

Queen — Don’t stop me now

Ozzy Osbourne — Mama I’m coming home

Rammstein — Mein herz brennt

Rammstein — Sonne

Black Sabbath — Paranoid

Nirvana — Smells like teen spirit

Metallica — Nothing else matters

И, конечно, несколько музыкальных сюрпризов, которые заставят вас вскочить с места!

Полезная информация

Продолжительность: 90 минут чистого рок-н-рольного кайфа (одно отделение).

Возрастное ограничение: 12+

Дресс-код: Чёрная кожа и металл — обязательный атрибут! Белая майка и джинсы скинни — классика жанра. Черно-красный полосатый свитер подойдёт тем, кто ценит стиль. Главное — достаньте из шкафа свою косуху!

Не пропустите!

Это не просто концерт — это ритуал возвращения к истокам рока, где симфонический оркестр придаёт знакомым хитам новое, ошеломляющее звучание. Стряхните пыль с косухи, зарядитесь энергией — встречаемся на концерте open-air с оркестром «Модерн»!