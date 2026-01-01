Оркестр «Модерн». Рок-хиты Vol. 2. Симфоническое шоу

Готовьтесь к взрыву звука и эмоций! Симфонический оркестр «Модерн» представляет встречу с легендарными хитами мировой рок-сцены. Что вас ждёт в этот незабываемый вечер?
20 заряженных музыкантов наполнят зал сокрушительной ритм-секцией, от которой дрожит земля. Два топовых солиста, Василий Беля и Кирилл Терентьев, способны заставить вас петь, кричать и даже рыдать от восторга. Вокальный ансамбль придаст глубину каждому исполнению.
Вы услышите нестареющие гимны рока:
И, конечно, несколько музыкальных сюрпризов, которые заставят вас вскочить с места!
Продолжительность: 90 минут чистого рок-н-рольного кайфа (одно отделение).
Возрастное ограничение: 12+
Дресс-код: Чёрная кожа и металл — обязательный атрибут! Белая майка и джинсы скинни — классика жанра. Черно-красный полосатый свитер подойдёт тем, кто ценит стиль. Главное — достаньте из шкафа свою косуху!
Это не просто концерт — это ритуал возвращения к истокам рока, где симфонический оркестр придаёт знакомым хитам новое, ошеломляющее звучание. Стряхните пыль с косухи, зарядитесь энергией — встречаемся на концерте open-air с оркестром «Модерн»!