Оркестр «Модерн». Рихтер & Эйнауди: оркестровые эскизы

Музыкальный вечер с оркестром «Модерн»: непринужденный разговор о чувствах

Представьте: зал наполняется первым аккордом, и время словно замедляется. Остаются только музыка, свет и то самое чувство, когда сердце ловит каждую ноту, будто впервые.

На сцене — солисты оркестра «Модерн» и солирующий рояль. В программе звучат тонкие мелодии Макса Рихтера и тёплые композиции Людовико Эйнауди. Это не просто концерт — это интимный разговор через музыку: без пафоса и лишних эффектов, только чистые эмоции и виртуозность, которая шепчет.

Почему стоит посетить?

Уникальная акустика камерного формата позволяет услышать каждый оттенок звука — от едва уловимого прикосновения к клавишам до глубокого дыхания струнных. Два мира неоклассики сосуществуют в одном вечере: медитативные «эскизы» Рихтера гармонично переплетаются с мелодической поэзией Эйнауди, создавая контраст, звучащий как единое целое.

Весна в нотах

Программа собрана так, чтобы вы ощутили пробуждение — негромкое, но уверенное. Как первые лучи марта, как шелест тающего снега, как обещание чего-то нового.

Что вас ждёт?

Композиций, проникающих в память, даже если вы не знаете их названий. Моменты, когда музыка становится пейзажем: закаты, туманные утра и городские огни, которые вы увидите, не отрывая взгляда от сцены. Тишина между нотами — такая же важная, как и звук. Именно в ней рождается ощущение «здесь и сейчас».

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта — ровно столько, чтобы остаться наедине с музыкой.