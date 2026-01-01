Оповещения от Киноафиши
Оркестр «Модерн». Linkin Park Symphonic

6+
О концерте

Linkin Park Symphonic: Ода легенде

Готовьтесь к грандиозному вечеру, который перенесет вас в мир музыки, ставшей саундтреком целого поколения. Linkin Park, с их бунтарскими гимнами, олицетворяющими боль, надежду и силу, вновь оживет на сцене в сопровождении симфонического оркестра.

Трансформация культовых хитов

Заслуженные классики, такие как «In the End», «Numb», «Crawling» и «What I’ve Done», зазвучат по-новому. Эта симфоническая аранжировка наделяет знакомые мелодии трагической глубиной и эмоционально насыщенным звучанием. В исполнении рояля, струнных и духовых инструментов каждое произведение откроется с неожиданной стороны.

Энергия рок-легенды в классическом звучании

Симфония превратит ваши любимые песни в нечто грандиозное. Это не просто каверы, а воссоздание звучания, где мощь стадионного рока плавно соединяется с изысканной красотой оркестровых инструментов. Оркестр станет вашим проводником в знакомые, но совершенно новые звуковые ландшафты.

Эмоции на пределе

Этим вечером вы сможете испытать катарсис, почувствовать знакомые мелодии на клеточном уровне и насладиться сложностью музыкальной формы. Linkin Park Symphonic — это не просто концерт, это перерождение легенды, которое не оставит равнодушным никого. Приготовьтесь к мощному и незабываемому музыкальному событию!

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу, которое объединит поколения поклонников легендарной группы.

Купить билет на концерт Оркестр «Модерн». Linkin Park Symphonic

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1800 ₽

