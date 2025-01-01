Меню
Оркестр «Модерн». Linkin Park Symphonic
Оркестр «Модерн». Linkin Park Symphonic

Оркестр «Модерн». Linkin Park Symphonic

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт-трибьют Linkin Park в Екатеринбурге

Гений металла воплотился в симфонии. Все хиты, о которых вы еще не слышали! Музыка Linkin Park стала саундтреком целого поколения, бунтарским гимном боли, надежды и силы. Теперь у вас есть возможность услышать ее заново — во всем великолепии и мощи живого симфонического оркестра.

Знакомые хиты в новом свете

Представьте, как знакомые мелодии звучат в неожиданных аранжировках. «In the End» — рояль и струнные придают трагической глубины знакомым словам. «Numb» расцветает через виолончели и гобои, обнажая свою отчаянную красоту. «Crawling» обретает новое звучание в диссонансах и гармониях оркестра.

Грандиозная симфоническая ода

Не пропустите ваши любимые хиты: «What I've Done», «Faint», «Breaking the Habit» — все трансформированы, но остаются узнаваемо мощными. Это не просто каверы. Это новое прочтение легендарных композиций, где энергия стадионного рока сливается с изысканностью и эмоциональной силой классических инструментов.

Эмоции на клеточном уровне

Оркестр станет вашим проводником в знакомые, но совершенно новые звуковые ландшафты. Испытайте катарсис. Дайте волю эмоциям. Почувствуйте знакомые песни на клеточном уровне, обогащенные сложностью и красотой симфонической аранжировки. Это не просто концерт. Это перерождение легенды.

Купить билет на концерт Оркестр «Модерн». Linkin Park Symphonic

Ноябрь
19 ноября среда
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1800 ₽

