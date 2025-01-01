Меню
Оркестр «Модерн». Ханс Циммер OST
Киноафиша Оркестр «Модерн». Ханс Циммер OST

Оркестр «Модерн». Ханс Циммер OST

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый концерт оркестра "Модерн" - музыка Ханса Циммера

Если вы любите кино и его музыку, не пропустите уникальный концерт, который обещает перенести вас в мир великих кинохитов. Оркестр "Модерн" с полным правом может гордиться тем, что за его спиной уже более 50 успешных концертов "Ханс Циммер OST".

Музыка, которую вы полюбите заново

На этот раз оркестр выступит в расширенном составе — 35 музыкантов, и представит обновлённую программу, которая включает в себя самые запоминающиеся мелодии из таких фильмов, как «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Гладиатор» и «Пираты Карибского моря». Эти произведения знакомы и любимы многими, и они вновь зазвучат в исполнении опытных музыкантов.

Эмоции и фурор на каждом концерте

Концерты оркестра вызывают настоящий фурор среди зрителей. Все билеты на предыдущие выступления распроданы буквально за считанные дни, и не удивительно — каждый раз зрители погружаются в атмосферу любимых фильмов. Музыка Ханса Циммера обладает уникальной способностью создавать яркие эмоции и впечатления.

Не упустите шанс

Подарите себе и своим близким этот музыкальный опыт. Концерт, наполненный изысканными мелодиями и артистизмом исполнителей, станет настоящим праздником для любителей кино и музыки.

Не пропустите возможность стать частью этого удивительного вечера!

В других городах
Январь
13 января вторник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1700 ₽

