Оркестр «Модерн». Гарри Поттер. Новогодняя симфоническая сюита

Новогодний концерт музыки из вселенной Гарри Поттера

Серия фильмов о Гарри Поттере заслуженно считается одной из самых успешных в истории кинематографа. Персонажи этой истории стали близки как юным волшебникам, так и маглам по всему миру. В этот вечер зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу волшебства, пройтись вместе с главными героями по Хогвартсу и пережить невероятные приключения.

Музыка, которая завораживает

Симфонический оркестр «Модерн» под управлением талантливого дирижера подарит зрителям незабываемые впечатления. Под звуки 40 темпераментных музыкантов-виртуозов вы услышите самые значимые музыкальные темы из «Философского камня», «Тайной комнаты», «Узника Азкабана» и «Кубка огня». В программе концерта будут представлены саундтреки, написанные четырехкратным обладателем «Оскара» Джоном Уильямсом и оскароносным Патриком Дойлом.

Неповторимая атмосфера

Отмеченная множеством наград киномузыка одной из самых популярных франшиз в истории кино создаст магическую атмосферу и продлит новогоднее настроение. Это невероятное музыкальное путешествие перенесет вас в волшебный мир.