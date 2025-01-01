Меню
Оркестр «Модерн». Гарри Поттер. Новогодняя симфоническая сюита
Оркестр «Модерн». Гарри Поттер. Новогодняя симфоническая сюита

0+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт музыки из вселенной Гарри Поттера

Серия фильмов о Гарри Поттере заслуженно считается одной из самых успешных в истории кинематографа. Персонажи этой истории стали близки как юным волшебникам, так и маглам по всему миру. В этот вечер зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу волшебства, пройтись вместе с главными героями по Хогвартсу и пережить невероятные приключения.

Музыка, которая завораживает

Симфонический оркестр «Модерн» под управлением талантливого дирижера подарит зрителям незабываемые впечатления. Под звуки 40 темпераментных музыкантов-виртуозов вы услышите самые значимые музыкальные темы из «Философского камня», «Тайной комнаты», «Узника Азкабана» и «Кубка огня». В программе концерта будут представлены саундтреки, написанные четырехкратным обладателем «Оскара» Джоном Уильямсом и оскароносным Патриком Дойлом.

Неповторимая атмосфера

Отмеченная множеством наград киномузыка одной из самых популярных франшиз в истории кино создаст магическую атмосферу и продлит новогоднее настроение. Это невероятное музыкальное путешествие перенесет вас в волшебный мир.

 

Январь
6 января вторник
18:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 1900 ₽
9 января пятница
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2000 ₽

