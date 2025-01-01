Оркестр Метелица. Истории любви

Музыка осени в исполнении Михаила Тоцкого и Оркестра «Метелица»

1 ноября на сцене Государственной академической капеллы зрителей ждет незабываемый вечер под руководством выдающегося баяниста, заслуженного артиста России и республики Карелия — Михаила Тоцкого. Его выступление будет сопровождаться Оркестром русских народных инструментов «Метелица», который порадует слушателей яркой и зажигательной программой.

Под управлением талантливого дирижера, заслуженного артиста России Игоря Тонина, вечер наполнится композицией, оставляющей незабываемые впечатления. Также на сцене окажется лауреат международных конкурсов Виталий Силиванов, который будет исследовать новые музыкальные горизонты с оркестром.

В программе концерта

Погружение в осеннее настроение обеспечит разнообразная программа, включающая:

аргентинское танго

танго европейских композиторов

французский мюзет

хиты джазовой и популярной музыки

музыку из кинофильмов

народные греческие и балканские мелодии в авторских аранжировках

Зрителей ожидают произведения таких именитых композиторов, как Ришар Гальяно, Астор Пьяццолла, Мариано Морес, а также Морис Витне, Ален Музикини, Билли Стрейхорн и многие другие.

Не упустите возможность окунуться в мир увлекательной музыки и насладиться мастерством исполнителей в уютной атмосфере капеллы!