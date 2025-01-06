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Оркестр мечты. Медь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Оркестр мечты. Медь

Спектакль Оркестр мечты. Медь

Олег Меньшиков читает мемуары под музыку
Постановка
Театр им. Ермоловой 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Олег Меньшиков и его духовой оркестр

На сцене — Олег Меньшиков и его духовой оркестр, который рассказывает как грустные, так и смешные истории. Это не просто оркестр, а живой коллектив, который поет, танцует, солирует и аккомпанирует.

Театральные миниатюры

Каждый номер программы — это театральная миниатюра, в которой группа «актеров» с инструментами воплощает разные образы и истории.

Синтез жанров и мощная энергия

Виртуозное сочетание различных жанров — музыка, слово, танец, костюмы — создают уникальную атмосферу. 30 артистов наполняют зрительный зал невероятной энергией и мощным звучанием духовых инструментов, подчеркивая настроение каждой исполняемой пьесы.

Режиссер
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Никита Татаренков
Павел Гайдученко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
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18 октября
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19:00 от 1000 ₽
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19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Оркестр мечты. Медь Оркестр мечты. Медь Оркестр мечты. Медь

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6 января 2025 07:30
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