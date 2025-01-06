Спектакль Оркестр мечты. Медь

Олег Меньшиков и его духовой оркестр

На сцене — Олег Меньшиков и его духовой оркестр, который рассказывает как грустные, так и смешные истории. Это не просто оркестр, а живой коллектив, который поет, танцует, солирует и аккомпанирует.

Театральные миниатюры

Каждый номер программы — это театральная миниатюра, в которой группа «актеров» с инструментами воплощает разные образы и истории.

Синтез жанров и мощная энергия

Виртуозное сочетание различных жанров — музыка, слово, танец, костюмы — создают уникальную атмосферу. 30 артистов наполняют зрительный зал невероятной энергией и мощным звучанием духовых инструментов, подчеркивая настроение каждой исполняемой пьесы.