Оркестр кинематографии. С. Скрипка. К 100-летию Е. Леонова и Е. Евстигнеева

Музыка из легендарных кинофильмов. Концерт в Зарядье

В Зале Зарядье пройдет концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения двух великих мастеров советского кинематографа — Евгения Евстигнеева и Евгения Леонова. Зрители смогут насладиться музыкой из фильмов и мультфильмов, в которых они сыграли, создавших неповторимую атмосферу и оставивших яркий след в сердцах зрителей.

Как знаменитые акценты их актерского мастерства, так и прекрасные мелодии из культовых лент вызовут у зрителей теплые воспоминания и ностальгию по прошлым годам. Концерт обещает быть особенно запоминающимся и трогательным.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых содержит музыкальные произведения, знакомые каждому из зрителей:

Первое отделение

Фиртич — Музыка из к/ф «Золотой телёнок»

Петров — Музыка из к/ф «Зигзаг удачи»

Музыка из к/ф «Старики-разбойники»

Таривердиев — Музыка из к/ф «Семнадцать мгновений весны»

Рустикелли — Музыка из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»

Рыбников — Музыка из к/ф «Про Красную Шапочку»

Колмановский — Музыка из к/ф «По семейным обстоятельствам»

Никитин — Музыка из к/ф «Старый Новый год»

Мажуков — Музыка из к/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»

Кролл — Музыка из к/ф «Мы из джаза»

Второе отделение

Баснер — Музыка из к/ф «Полосатый рейс»

Петров — Музыка из к/ф «Тридцать три»

Симонян — Музыка из к/ф «Снежная королева»

Гладков — Музыка из к/ф «Джентльмены удачи»

Колмановский — Музыка из к/ф «Большая перемена»

Крылатов — Музыка из к/ф «И это всё о нём»

Хренников — Музыка из к/ф «Дуэнья»

Гладков — Музыка из к/ф «Обыкновенное чудо»

Петров — Музыка из к/ф «Осенний марафон»

Зацепин — Музыка из к/ф «За спичками»

Петров — Музыка из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»

Вайнберг — Музыка из м/ф «Винни-Пух»

Рыбников — Музыка из м/ф «Фантик»

Ботяров — Музыка из м/ф «Волшебное кольцо»

Концерт пройдет в уникальной атмосфере, побуждая зрителей вспомнить о лучших моментах из их любимых фильмов. Программа может быть изменена, и каждый посетитель сможет получить новые впечатления от любимых мелодий.