Оркестр кинематографии. С. Скрипка. К 100-летию Е. Леонова и Е. Евстигнеева
О концерте

Музыка из легендарных кинофильмов. Концерт в Зарядье

В Зале Зарядье пройдет концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения двух великих мастеров советского кинематографа — Евгения Евстигнеева и Евгения Леонова. Зрители смогут насладиться музыкой из фильмов и мультфильмов, в которых они сыграли, создавших неповторимую атмосферу и оставивших яркий след в сердцах зрителей.

Как знаменитые акценты их актерского мастерства, так и прекрасные мелодии из культовых лент вызовут у зрителей теплые воспоминания и ностальгию по прошлым годам. Концерт обещает быть особенно запоминающимся и трогательным.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых содержит музыкальные произведения, знакомые каждому из зрителей:

Первое отделение

  • Фиртич — Музыка из к/ф «Золотой телёнок»
  • Петров — Музыка из к/ф «Зигзаг удачи»
  • Музыка из к/ф «Старики-разбойники»
  • Таривердиев — Музыка из к/ф «Семнадцать мгновений весны»
  • Рустикелли — Музыка из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
  • Рыбников — Музыка из к/ф «Про Красную Шапочку»
  • Колмановский — Музыка из к/ф «По семейным обстоятельствам»
  • Никитин — Музыка из к/ф «Старый Новый год»
  • Мажуков — Музыка из к/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
  • Кролл — Музыка из к/ф «Мы из джаза»

Второе отделение

  • Баснер — Музыка из к/ф «Полосатый рейс»
  • Петров — Музыка из к/ф «Тридцать три»
  • Симонян — Музыка из к/ф «Снежная королева»
  • Гладков — Музыка из к/ф «Джентльмены удачи»
  • Колмановский — Музыка из к/ф «Большая перемена»
  • Крылатов — Музыка из к/ф «И это всё о нём»
  • Хренников — Музыка из к/ф «Дуэнья»
  • Гладков — Музыка из к/ф «Обыкновенное чудо»
  • Петров — Музыка из к/ф «Осенний марафон»
  • Зацепин — Музыка из к/ф «За спичками»
  • Петров — Музыка из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
  • Вайнберг — Музыка из м/ф «Винни-Пух»
  • Рыбников — Музыка из м/ф «Фантик»
  • Ботяров — Музыка из м/ф «Волшебное кольцо»

Концерт пройдет в уникальной атмосфере, побуждая зрителей вспомнить о лучших моментах из их любимых фильмов. Программа может быть изменена, и каждый посетитель сможет получить новые впечатления от любимых мелодий.

6 октября вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

