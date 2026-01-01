Оркестр кинематографии. С. Скрипка. К 100-летию Е. Леонова и Е. Евстигнеева

Музыка из легендарных кинофильмов. Концерт в Зарядье
В Зале Зарядье пройдет концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения двух великих мастеров советского кинематографа — Евгения Евстигнеева и Евгения Леонова. Зрители смогут насладиться музыкой из фильмов и мультфильмов, в которых они сыграли, создавших неповторимую атмосферу и оставивших яркий след в сердцах зрителей.
Как знаменитые акценты их актерского мастерства, так и прекрасные мелодии из культовых лент вызовут у зрителей теплые воспоминания и ностальгию по прошлым годам. Концерт обещает быть особенно запоминающимся и трогательным.
Программа концерта
Концерт разделен на два отделения, каждое из которых содержит музыкальные произведения, знакомые каждому из зрителей:
Первое отделение
- Фиртич — Музыка из к/ф «Золотой телёнок»
- Петров — Музыка из к/ф «Зигзаг удачи»
- Музыка из к/ф «Старики-разбойники»
- Таривердиев — Музыка из к/ф «Семнадцать мгновений весны»
- Рустикелли — Музыка из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
- Рыбников — Музыка из к/ф «Про Красную Шапочку»
- Колмановский — Музыка из к/ф «По семейным обстоятельствам»
- Никитин — Музыка из к/ф «Старый Новый год»
- Мажуков — Музыка из к/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
- Кролл — Музыка из к/ф «Мы из джаза»
Второе отделение
- Баснер — Музыка из к/ф «Полосатый рейс»
- Петров — Музыка из к/ф «Тридцать три»
- Симонян — Музыка из к/ф «Снежная королева»
- Гладков — Музыка из к/ф «Джентльмены удачи»
- Колмановский — Музыка из к/ф «Большая перемена»
- Крылатов — Музыка из к/ф «И это всё о нём»
- Хренников — Музыка из к/ф «Дуэнья»
- Гладков — Музыка из к/ф «Обыкновенное чудо»
- Петров — Музыка из к/ф «Осенний марафон»
- Зацепин — Музыка из к/ф «За спичками»
- Петров — Музыка из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
- Вайнберг — Музыка из м/ф «Винни-Пух»
- Рыбников — Музыка из м/ф «Фантик»
- Ботяров — Музыка из м/ф «Волшебное кольцо»
Концерт пройдет в уникальной атмосфере, побуждая зрителей вспомнить о лучших моментах из их любимых фильмов. Программа может быть изменена, и каждый посетитель сможет получить новые впечатления от любимых мелодий.