Оркестр имени В.В. Андреева. Юбилейная программа

Юбилейный концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева в Казани

Государственный академический русский оркестр имени В.В. Андреева готовится к гастрольному туру, приуроченному к двум знаменательным датам: 80-летию художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Дмитрия Дмитриевича Хохлова, а также 40-летию его работы на посту руководителя оркестра. Это значимые события, которые отражают долгую и плодотворную деятельность маэстро, определившую художественное лицо коллектива и его современное звучание.

Концертная программа представляет собой масштабное художественное высказывание, в котором раскрываются богатство и выразительные возможности оркестра. Коллектив делает акцент на русской музыкальной традиции и мировой классике, демонстрируя всю полноту своего звучания и мощь, сформировавшуюся за более чем вековую историю.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

Василий Андреев

Анатолий Лядов

Николай Римский-Корсаков

Дмитрий Шостакович

Арам Хачатурян

Исаак Дунаевский

Ариф Меликов

Иоганнес Брамс

Микис Теодоракис

Дирижёр концерта — Дмитрий Хохлов, который на протяжении многих лет ведёт оркестр к новым творческим высотам. Это событие станет не только данью уважения к маэстро, но и ярким музыкальным событием для всех любителей классической музыки.