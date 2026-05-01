Оркестр имени В.В. Андреева. Юбилейная программа
Оркестр имени В.В. Андреева. Юбилейная программа

6+

О концерте

Юбилейный концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева в Казани

Государственный академический русский оркестр имени В.В. Андреева готовится к гастрольному туру, приуроченному к двум знаменательным датам: 80-летию художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Дмитрия Дмитриевича Хохлова, а также 40-летию его работы на посту руководителя оркестра. Это значимые события, которые отражают долгую и плодотворную деятельность маэстро, определившую художественное лицо коллектива и его современное звучание.

Концертная программа представляет собой масштабное художественное высказывание, в котором раскрываются богатство и выразительные возможности оркестра. Коллектив делает акцент на русской музыкальной традиции и мировой классике, демонстрируя всю полноту своего звучания и мощь, сформировавшуюся за более чем вековую историю.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • Василий Андреев
  • Анатолий Лядов
  • Николай Римский-Корсаков
  • Дмитрий Шостакович
  • Арам Хачатурян
  • Исаак Дунаевский
  • Ариф Меликов
  • Иоганнес Брамс
  • Микис Теодоракис

Дирижёр концерта — Дмитрий Хохлов, который на протяжении многих лет ведёт оркестр к новым творческим высотам. Это событие станет не только данью уважения к маэстро, но и ярким музыкальным событием для всех любителей классической музыки.

Помощь с билетами
В других городах
Май
29 мая пятница
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 300 ₽
31 мая воскресенье
17:00
Большой концертный зал им. Сайдашева Казань, пл. Свободы, 3
от 300 ₽

