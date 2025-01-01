Меню
Оркестр имени Олега Лундстрема
Билеты от 2000₽
Оркестр имени Олега Лундстрема

Оркестр имени Олега Лундстрема

6+
6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер джазовых хитов с оркестром имени Олега Лундстрема

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвящённый популярнейшим хитам золотой эры джаза. В этом захватывающем выступлении вас ждет невероятное исполнение старейшего в мире джазового оркестра – Оркестра имени Олега Лундстрема.

Оркестр с историей

Оркестр имени Олега Лундстрема был основан в 1934 году и на протяжении многих десятилетий стал символом русского джаза. Его яркая история насчитывает множество туров по разным уголкам мира и невероятные музыкальные эксперименты. Сегодня этот коллектив продолжает радовать зрителей уникальной интерпретацией джазовых произведений.

Место проведения

Выступление пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, который славится своей атмосферой и высококлассными исполнителями. Этот уютный клуб станет идеальным местом для погружения в мир джаза.

Почему стоит прийти

Не упустите шанс насладиться живым исполнением легендарных джазовых мелодий. Вы сможете не только услышать уже знакомые композиции, но и открыть для себя много нового в исполнении выдающихся музыкантов оркестра.

Приходите в Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке и поделитесь атмосферой великого джаза с единомышленниками!

27 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

