Вечер джазовых хитов с оркестром имени Олега Лундстрема

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвящённый популярнейшим хитам золотой эры джаза. В этом захватывающем выступлении вас ждет невероятное исполнение старейшего в мире джазового оркестра – Оркестра имени Олега Лундстрема.

Оркестр с историей

Оркестр имени Олега Лундстрема был основан в 1934 году и на протяжении многих десятилетий стал символом русского джаза. Его яркая история насчитывает множество туров по разным уголкам мира и невероятные музыкальные эксперименты. Сегодня этот коллектив продолжает радовать зрителей уникальной интерпретацией джазовых произведений.

Место проведения

Выступление пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, который славится своей атмосферой и высококлассными исполнителями. Этот уютный клуб станет идеальным местом для погружения в мир джаза.

Почему стоит прийти

Не упустите шанс насладиться живым исполнением легендарных джазовых мелодий. Вы сможете не только услышать уже знакомые композиции, но и открыть для себя много нового в исполнении выдающихся музыкантов оркестра.

Приходите в Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке и поделитесь атмосферой великого джаза с единомышленниками!