Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оркестр имени Олега Лундстрема
Билеты от 2000₽
Киноафиша Оркестр имени Олега Лундстрема

Оркестр имени Олега Лундстрема

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер джазовых хитов с оркестром имени Олега Лундстрема

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный популярнейшим хитам золотой эры джаза. В исполнении старейшего в мире джазового оркестра имени Олега Лундстрема вы сможете насладиться живой музыкой, которая перенесет вас в атмосферу легендарных клубов 30-х и 40-х годов.

Уникальная история оркестра

Оркестр имени Олега Лундстрема был основан в 1934 году и с тех пор прошел через множество исторических этапов, оставаясь верным традициям джаза. Его музыканты — истинные мастера своего дела, которые выступали на самых известных сценах мира. Вечер, который они представят, будет не только музыкой, но и путешествием по времени.

Что вас ждет на концерте

Программа вечера включает в себя известные композиции, которые стали классикой жанра. Вы услышите такие хиты, как «Take the 'A' Train», «Misty» и «Ain't Misbehavin'». Каждый номер — это не просто исполнение, а настоящее искусство, наполненное эмоциями и энергией.

Билеты уже в продаже. Поторопитесь, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
2 августа в 20:00 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
6+
Неоклассика
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
2 августа в 17:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Sunday Jazz Manouche Brunch
16+
Джаз
Sunday Jazz Manouche Brunch
17 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше