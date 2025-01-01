Оркестр ГАБТ России, дирижёр — Валерий Гергиев

Шедевры классической музыки в Концертном зале «Зарядье»

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором прозвучат два выдающихся произведения русской классической музыки: «Шехеразада» Римского-Корсакова и Вторая симфония Рахманинова, под управлением знаменитого дирижёра Валерия Гергиева.

«Шехеразада» Римского-Корсакова

«Шехеразада» — это музыкальное вдохновение, основанное на сюжете знаменитых арабских сказок из сборника «Тысяча и одна ночь». Все оттенки восточной культуры, её колорит и загадка пронизывают партитуру: от узорчатых мелодий до витков колоратур. Как замечал сам композитор, это произведение является «калейдоскопом сказочных образов и рисунков восточного характера». Такой яркий стиль музыки стал истинным отражением ориентального элементарного духа XIX века.

Вторая симфония Рахманинова

Вторая симфония Рахманинова, написанная спустя десять лет после неудачи с Первой симфонией, значительно изменила восприятие композитора. На момент создания он переживал личные сомнения и трудности в своей карьере. Тем не менее, благодаря усилиям и упорству, эта симфония стала первым крупным произведением Рахманинова, завершённым за границей, и принесла ему заслуженный триумф на сцене Мариинского театра.

Программа концерта

I отделение:

Римский-Корсаков — «Шехеразада», симфоническая сюита, op. 35

II отделение:

Рахманинов — Симфония № 2 ми минор, op. 27

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами классической музыки в исполнении одного из лучших оркестров России!