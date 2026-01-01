Оркестр джазовой музыки им. О.Лундстрема

Джазовый концерт в Московсокй филармонии

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема приглашает на свой осенний концерт. Этот одноимённый оркестр является самым «долгоиграющим» биг-бэндом в мире, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов Гиннесса.

За более чем 90 лет своего существования коллектив посетил множество стран и провел более 10 000 концертов, заслужив мировую славу. Несмотря на смену музыкантов, интерес к оркестру не угасает, что связано с высоким мастерством исполнителей и аранжировщиков, разнообразием репертуара, а также сотрудничеством с выдающимися отечественными и зарубежными солистами.

Звезда на сцене

С 2006 года художественным руководителем и дирижером оркестра является Борис Фрумкин, легендарный пианист и аранжировщик ансамбля «Мелодия», а также талантливый композитор.

Особое внимание на концерте привлечет Мариам Мерабова — постоянная участница абонемента, звезда российского джаза. Она является автором песен, актрисой, телеведущей и финалисткой шоу «Голос». Мериам, обладающая уникальным голосом и харизмой, украсит первый осенний концерт цикла.

Не пропустите возможность насладиться музыкой, способной создать неповторимую атмосферу и перенести вас в мир джазового волшебства!