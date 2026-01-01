Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оркестр джазовой музыки им. О.Лундстрема
Билеты от 800₽
Киноафиша Оркестр джазовой музыки им. О.Лундстрема

Оркестр джазовой музыки им. О.Лундстрема

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Джазовый концерт в Московсокй филармонии

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема приглашает на свой осенний концерт. Этот одноимённый оркестр является самым «долгоиграющим» биг-бэндом в мире, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов Гиннесса.

За более чем 90 лет своего существования коллектив посетил множество стран и провел более 10 000 концертов, заслужив мировую славу. Несмотря на смену музыкантов, интерес к оркестру не угасает, что связано с высоким мастерством исполнителей и аранжировщиков, разнообразием репертуара, а также сотрудничеством с выдающимися отечественными и зарубежными солистами.

Звезда на сцене

С 2006 года художественным руководителем и дирижером оркестра является Борис Фрумкин, легендарный пианист и аранжировщик ансамбля «Мелодия», а также талантливый композитор.

Особое внимание на концерте привлечет Мариам Мерабова — постоянная участница абонемента, звезда российского джаза. Она является автором песен, актрисой, телеведущей и финалисткой шоу «Голос». Мериам, обладающая уникальным голосом и харизмой, украсит первый осенний концерт цикла.

Не пропустите возможность насладиться музыкой, способной создать неповторимую атмосферу и перенести вас в мир джазового волшебства!

Купить билет на концерт Оркестр джазовой музыки им. О.Лундстрема

Помощь с билетами
Март
8 марта воскресенье
19:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 800 ₽

Фотографии

Оркестр джазовой музыки им. О.Лундстрема

В ближайшие дни

Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
29 мая в 18:30 Фуд-молл «Депо. Москва»
от 597 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
28 марта в 18:00 Гримерка
от 1590 ₽
Иван Замотаев и «Замотаев Бэнд»
12+
Живая музыка
Иван Замотаев и «Замотаев Бэнд»
13 апреля в 19:00 Театр им. Моссовета
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше