Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне

Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема

В честь 110-летия со дня рождения Олега Лундстрема легендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступит с праздничной программой в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье». В этом уникальном концерте примет участие одна из ярчайших певиц джазовой сцены - Мари Карне.

Путь к признанию

Биг-бэнд оркестра считается старейшим джазовым коллективом мира и в 1994 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, отметив своё 60-летие. Благодаря идеям, заложенным Олегом Лундстремом, оркестр продолжает сохранять высокий исполнительский уровень. Он считал, что «настоящие звёзды рождаются и расцветают внутри оркестра». Как отмечает нынешний дирижёр Борис Фрумкин, «мы живём, постоянно сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам».

Музыка, которая не подвластна времени

Сейчас оркестру более 90 лет, и его репертуар включает не только произведения «золотой эры» джаза, но также музыку из фильмов, аранжировки классического наследия и композиции отечественных композиторов, включая самого Бориса Фрумкина.

Программа концерта

В рамках программы возможны изменения. Представляем вам предварительный список произведений:

I отделение:

Лундстрем – «Мы снова вместе»

Дж. Грэй – «Here We Go Again»

Эллингтон – «Rockin' in Rhythm»

Эллингтон – «Satin Doll»

Хэфти – «Splanky»

Рамирес – «Lover Man»

Саульский – «Зеркало»

Паулс – «Листья жёлтые»

Тирд – Мур – «Let the Good Times Roll»

Эллингтон – «The Old Circus Train»

II отделение:

Ричардсон – «Groove Merchant»

Эллингтон – «Perdido»

Фрумкин – «Сентябрь. Далёкие тёплые моря»

Из сюиты «Двенадцать месяцев»

Дональдсон – «Makin Whoopee»

Пиаф – Луиджи – «La vie en rose»

Верлен – «Taca Tacata»

Альмаран – «Historia de un amor»

Руис – «Sway»

Бэллсон – «Skin Deep»

