Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне

В честь 110-летия со дня рождения Олега Лундстрема легендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступит с праздничной программой в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье». В этом уникальном концерте примет участие одна из ярчайших певиц джазовой сцены - Мари Карне.
Биг-бэнд оркестра считается старейшим джазовым коллективом мира и в 1994 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, отметив своё 60-летие. Благодаря идеям, заложенным Олегом Лундстремом, оркестр продолжает сохранять высокий исполнительский уровень. Он считал, что «настоящие звёзды рождаются и расцветают внутри оркестра». Как отмечает нынешний дирижёр Борис Фрумкин, «мы живём, постоянно сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам».
Сейчас оркестру более 90 лет, и его репертуар включает не только произведения «золотой эры» джаза, но также музыку из фильмов, аранжировки классического наследия и композиции отечественных композиторов, включая самого Бориса Фрумкина.
В рамках программы возможны изменения. Представляем вам предварительный список произведений:
