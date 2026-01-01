Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне
Киноафиша Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне

Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне

О концерте

Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема

В честь 110-летия со дня рождения Олега Лундстрема легендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступит с праздничной программой в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье». В этом уникальном концерте примет участие одна из ярчайших певиц джазовой сцены - Мари Карне.

Путь к признанию

Биг-бэнд оркестра считается старейшим джазовым коллективом мира и в 1994 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, отметив своё 60-летие. Благодаря идеям, заложенным Олегом Лундстремом, оркестр продолжает сохранять высокий исполнительский уровень. Он считал, что «настоящие звёзды рождаются и расцветают внутри оркестра». Как отмечает нынешний дирижёр Борис Фрумкин, «мы живём, постоянно сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам».

Музыка, которая не подвластна времени

Сейчас оркестру более 90 лет, и его репертуар включает не только произведения «золотой эры» джаза, но также музыку из фильмов, аранжировки классического наследия и композиции отечественных композиторов, включая самого Бориса Фрумкина.

Программа концерта

В рамках программы возможны изменения. Представляем вам предварительный список произведений:

I отделение:

  • Лундстрем – «Мы снова вместе»
  • Дж. Грэй – «Here We Go Again»
  • Эллингтон – «Rockin' in Rhythm»
  • Эллингтон – «Satin Doll»
  • Хэфти – «Splanky»
  • Рамирес – «Lover Man»
  • Саульский – «Зеркало»
  • Паулс – «Листья жёлтые»
  • Тирд – Мур – «Let the Good Times Roll»
  • Эллингтон – «The Old Circus Train»

II отделение:

  • Ричардсон – «Groove Merchant»
  • Эллингтон – «Perdido»
  • Фрумкин – «Сентябрь. Далёкие тёплые моря»
  • Из сюиты «Двенадцать месяцев»
  • Дональдсон – «Makin Whoopee»
  • Пиаф – Луиджи – «La vie en rose»
  • Верлен – «Taca Tacata»
  • Альмаран – «Historia de un amor»
  • Руис – «Sway»
  • Бэллсон – «Skin Deep»

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и талантом настоящих мастеров джаза!

Июнь
24 июня среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

