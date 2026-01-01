Концерт оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема

В МКЗ «Зарядье» выступит оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема с праздничной программой вместе с певицей Мари Карне. Оркестр, основанный в 1930-х годах, зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как старейший джазовый коллектив мира. Музыканты сохраняют высокий исполнительский уровень, следуя принципам Лундстрема. Их репертуар включает произведения «золотой эры» джаза, киномузыку, аранжировки академического наследия и композиции отечественных авторов, включая Бориса Фрумкина.

О Мари Карне и оркестре

Мари Карне — одна из самых ярких певиц джазовой сцены. Под руководством дирижера Бориса Фрумкина оркестр будет выступать в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье», приуроченного к 110-летию со дня рождения Олега Лундстрема.

История оркестра

Бигбэнд гордится своим статусом старейшего джазового коллектива. В 1994 году, когда оркестру исполнилось 60 лет, он попал в Книгу рекордов Гиннесса. «Не приглашенные звезды создают успех — настоящие звезды рождаются и расцветают внутри оркестра», — считал Лундстрем. Борис Фрумкин подчеркивает: «Мы живем, сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам».

Программа концерта

Концерты оркестра показывают, что джаз остается вечно молодым и актуальным. Коллективу более 90 лет, а репертуар включает не только классические джазовые композиции, но и современные аранжировки.

Программа: В программе возможны изменения.

I отделение

Лундстрем «Мы снова вместе»

Дж. Грэй Here We Go Again

Эллингтон Rockin’ in Rhythm

Эллингтон Satin Doll

Хэфти Splanky

Рамирес Lover Man

Саульский «Зеркало»

Паулс «Листья жёлтые»

Тирд — Мур Let the Good Times Roll

Эллингтон The Old Circus Train-Around Blues

II отделение

Ричардсон Groove Merchant

Эллингтон Perdido

Фрумкин «Сентябрь. Далёкие тёплые моря» из сюиты «Двенадцать месяцев»

Дональдсон Makin Whoopee

Пиаф — Луиджи La vie en rose

Верлен Taca Tacata

Альмаран Historia de un amor

Руис Sway

Бэллсон Skin Deep

Продолжительность: два отделения по 45 минут.

