Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне
Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне

Оркестр Джазовой музыки им. О. Лундстрема, Мари Карне

Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Концерт оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема

В МКЗ «Зарядье» выступит оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема с праздничной программой вместе с певицей Мари Карне. Оркестр, основанный в 1930-х годах, зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как старейший джазовый коллектив мира. Музыканты сохраняют высокий исполнительский уровень, следуя принципам Лундстрема. Их репертуар включает произведения «золотой эры» джаза, киномузыку, аранжировки академического наследия и композиции отечественных авторов, включая Бориса Фрумкина.

О Мари Карне и оркестре

Мари Карне — одна из самых ярких певиц джазовой сцены. Под руководством дирижера Бориса Фрумкина оркестр будет выступать в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье», приуроченного к 110-летию со дня рождения Олега Лундстрема.

История оркестра

Бигбэнд гордится своим статусом старейшего джазового коллектива. В 1994 году, когда оркестру исполнилось 60 лет, он попал в Книгу рекордов Гиннесса. «Не приглашенные звезды создают успех — настоящие звезды рождаются и расцветают внутри оркестра», — считал Лундстрем. Борис Фрумкин подчеркивает: «Мы живем, сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам».

Программа концерта

Концерты оркестра показывают, что джаз остается вечно молодым и актуальным. Коллективу более 90 лет, а репертуар включает не только классические джазовые композиции, но и современные аранжировки.

Программа: В программе возможны изменения.

I отделение

  • Лундстрем «Мы снова вместе»
  • Дж. Грэй Here We Go Again
  • Эллингтон Rockin’ in Rhythm
  • Эллингтон Satin Doll
  • Хэфти Splanky
  • Рамирес Lover Man
  • Саульский «Зеркало»
  • Паулс «Листья жёлтые»
  • Тирд — Мур Let the Good Times Roll
  • Эллингтон The Old Circus Train-Around Blues

II отделение

  • Ричардсон Groove Merchant
  • Эллингтон Perdido
  • Фрумкин «Сентябрь. Далёкие тёплые моря» из сюиты «Двенадцать месяцев»
  • Дональдсон Makin Whoopee
  • Пиаф — Луиджи La vie en rose
  • Верлен Taca Tacata
  • Альмаран Historia de un amor
  • Руис Sway
  • Бэллсон Skin Deep

Продолжительность: два отделения по 45 минут.

Июнь
24 июня среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

