Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема, Анна Бутурлина

Вечер джазовой музыки с Анной Бутурлиной в Зарядье

Специальный гость вечера — Анна Бутурлина, вокал.

На сцене выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, под руководством народного артиста России Бориса Фрумкина.

История оркестра

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема — долгожитель на мировой джазовой сцене. Основанный в 30-е годы XX века молодыми русскими музыкантами, оркестр прошёл путь от камерных шанхайских сцен до лучших концертных залов мира.

За свою историю оркестр провёл более десяти тысяч концертов в СССР, современной России и за рубежом. Он сотрудничал с ведущими звукозаписывающими компаниями и принимал участие в фестивалях от Варшавы до Вашингтона. Это уникальный коллектив, который сумел сохранить традиции джаза, оставаясь при этом современным.

Таланты на сцене

Оркестр стал стартовой площадкой для многих выдающихся музыкантов и певцов, а сегодня продолжает радовать публику новыми программами и яркими выступлениями.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джазовых мелодий в компании талантливых музыкантов и уникального вокала Анны Бутурлиной!