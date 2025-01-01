Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема, Анна Бутурлина

Специальный гость вечера — Анна Бутурлина, вокал.
На сцене выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, под руководством народного артиста России Бориса Фрумкина.
Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема — долгожитель на мировой джазовой сцене. Основанный в 30-е годы XX века молодыми русскими музыкантами, оркестр прошёл путь от камерных шанхайских сцен до лучших концертных залов мира.
За свою историю оркестр провёл более десяти тысяч концертов в СССР, современной России и за рубежом. Он сотрудничал с ведущими звукозаписывающими компаниями и принимал участие в фестивалях от Варшавы до Вашингтона. Это уникальный коллектив, который сумел сохранить традиции джаза, оставаясь при этом современным.
Оркестр стал стартовой площадкой для многих выдающихся музыкантов и певцов, а сегодня продолжает радовать публику новыми программами и яркими выступлениями.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением джазовых мелодий в компании талантливых музыкантов и уникального вокала Анны Бутурлиной!