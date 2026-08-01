Спектакль Оркестр. Дышите счастьем!

Спектакль по мотивам пьесы Жана Ануя в клубе Gaika Space

В клубе «Gaika Space» пройдет спектакль «Оркестр» по мотивам одноименной пьесы Жана Ануя. Это музыкальный трагифарс, рассказывающий о том, как трудно выстоять в борьбе за свою любовь, достоинство и значимость.

Семь музыкантов, переживших оккупацию, научились выживать под маской приличия. Оркестр стал для каждого из них ареной борьбы за свободу и внимание. Их жизнь — это бесконечный концерт с болезненной игрой и беспощадно прописанной партитурой, где на кону не аплодисменты, а право на существование.

«Оркестр» — это попытка заглянуть в чужую душу за секунду до срыва. Здесь вы найдете горький смех, злые шутки и музыку, которая не спасает, но помогает не разломаться на куски.

Актерский состав

Дарья Дроздова

Елизавета Иванова

Анна Догадаева

Захар Даниленко

Юлия Семенюк

Александра Калина

Ирина Расторгуева

Рамазан Хабибуллин

Максим Буянкин

Информация для зрителей

Дорогие зрители, двери открываются за час до начала шоу. У вас будет возможность расположиться за столиками, сделать заказ в баре и настроиться на атмосферу спектакля. В случае задержки более чем на 10 минут, мы обязательно посадим вас в зрительный зал, но возможно на другие места.

Продолжительность спектакля — 150 минут.