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Оркестр. Дышите счастьем!
Киноафиша Оркестр. Дышите счастьем!

Спектакль Оркестр. Дышите счастьем!

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Жана Ануя в клубе Gaika Space

В клубе «Gaika Space» пройдет спектакль «Оркестр» по мотивам одноименной пьесы Жана Ануя. Это музыкальный трагифарс, рассказывающий о том, как трудно выстоять в борьбе за свою любовь, достоинство и значимость.

Семь музыкантов, переживших оккупацию, научились выживать под маской приличия. Оркестр стал для каждого из них ареной борьбы за свободу и внимание. Их жизнь — это бесконечный концерт с болезненной игрой и беспощадно прописанной партитурой, где на кону не аплодисменты, а право на существование.

«Оркестр» — это попытка заглянуть в чужую душу за секунду до срыва. Здесь вы найдете горький смех, злые шутки и музыку, которая не спасает, но помогает не разломаться на куски.

Актерский состав

  • Дарья Дроздова
  • Елизавета Иванова
  • Анна Догадаева
  • Захар Даниленко
  • Юлия Семенюк
  • Александра Калина
  • Ирина Расторгуева
  • Рамазан Хабибуллин
  • Максим Буянкин

Информация для зрителей

Дорогие зрители, двери открываются за час до начала шоу. У вас будет возможность расположиться за столиками, сделать заказ в баре и настроиться на атмосферу спектакля. В случае задержки более чем на 10 минут, мы обязательно посадим вас в зрительный зал, но возможно на другие места.

Продолжительность спектакля — 150 минут.

Купить билет на спектакль Оркестр. Дышите счастьем!

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
19:00
Пространство Gaika Space Санкт-Петербург, Черняховского, 75
от 2100 ₽
28 августа пятница
19:00
Пространство Gaika Space Санкт-Петербург, Черняховского, 75
27 сентября воскресенье
19:00
Пространство Gaika Space Санкт-Петербург, Черняховского, 75
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