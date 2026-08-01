Спектакль Оркестр. Дышите счастьем!

В клубе «Gaika Space» пройдет спектакль «Оркестр» по мотивам одноименной пьесы Жана Ануя. Это музыкальный трагифарс, рассказывающий о том, как трудно выстоять в борьбе за свою любовь, достоинство и значимость.
Семь музыкантов, переживших оккупацию, научились выживать под маской приличия. Оркестр стал для каждого из них ареной борьбы за свободу и внимание. Их жизнь — это бесконечный концерт с болезненной игрой и беспощадно прописанной партитурой, где на кону не аплодисменты, а право на существование.
«Оркестр» — это попытка заглянуть в чужую душу за секунду до срыва. Здесь вы найдете горький смех, злые шутки и музыку, которая не спасает, но помогает не разломаться на куски.
Дорогие зрители, двери открываются за час до начала шоу. У вас будет возможность расположиться за столиками, сделать заказ в баре и настроиться на атмосферу спектакля. В случае задержки более чем на 10 минут, мы обязательно посадим вас в зрительный зал, но возможно на другие места.
Продолжительность спектакля — 150 минут.