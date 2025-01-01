Оркестр CAGMO. Stray Kids Symphony: STAY Megaverse

Stray Kids Symphony: Stay Megaverse — концерт, который нельзя пропустить!

CAGMO представляет грандиозную концертную программу Stray Kids Symphony: Stay Megaverse, в исполнении двойного состава оркестра, состоящей из двух актов. Это уникальное музыкальное событие предложит зрителям погрузиться в мир всемирно известной K-Pop группы Stray Kids и многомиллионного фандома Stay.

Флешмоб в поддержку Stray Kids

В рамках концерта пройдет флешмоб российского фандома Stay, который станет символом единства и поддержки группы. Мы приглашаем всех фанатов объединиться и продемонстрировать свою любовь к любимым артистам!

Музыкальное путешествие с CAGMO

Stray Kids Symphony: Stay Megaverse — это не просто концерт, а настоящая музыкальная одиссея. Совместное выступление с оркестром CAGMO позволит зрителям ощутить всю мощь и глубину музыки Stray Kids. Группа преодолела границы традиционного K-Pop своим уникальным стилем и индивидуальностью, вдохновляя миллионы поклонников следовать за своими мечтами.

Эмоции и воспоминания

Путь к успеху, любви фанатов и мировому признанию, пройденный Stray Kids вместе со Stay, оживёт в виртуозном исполнении большого состава струнного оркестра. Зрителей ждут самые яркие композиции в уникальной оркестровой аранжировке, которые подарят целый спектр эмоций и незабываемые воспоминания о времени, проведенном с SKZ.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и погружайтесь в волшебный мир Stray Kids вместе с CAGMO!