Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оркестр CAGMO. Stray Kids Symphony: STAY Megaverse
Билеты от 2700₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Stray Kids Symphony: STAY Megaverse

Оркестр CAGMO. Stray Kids Symphony: STAY Megaverse

6+
Возраст 6+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Stray Kids Symphony: Stay Megaverse — концерт, который нельзя пропустить!

CAGMO представляет грандиозную концертную программу Stray Kids Symphony: Stay Megaverse, в исполнении двойного состава оркестра, состоящей из двух актов. Это уникальное музыкальное событие предложит зрителям погрузиться в мир всемирно известной K-Pop группы Stray Kids и многомиллионного фандома Stay.

Флешмоб в поддержку Stray Kids

В рамках концерта пройдет флешмоб российского фандома Stay, который станет символом единства и поддержки группы. Мы приглашаем всех фанатов объединиться и продемонстрировать свою любовь к любимым артистам!

Музыкальное путешествие с CAGMO

Stray Kids Symphony: Stay Megaverse — это не просто концерт, а настоящая музыкальная одиссея. Совместное выступление с оркестром CAGMO позволит зрителям ощутить всю мощь и глубину музыки Stray Kids. Группа преодолела границы традиционного K-Pop своим уникальным стилем и индивидуальностью, вдохновляя миллионы поклонников следовать за своими мечтами.

Эмоции и воспоминания

Путь к успеху, любви фанатов и мировому признанию, пройденный Stray Kids вместе со Stay, оживёт в виртуозном исполнении большого состава струнного оркестра. Зрителей ждут самые яркие композиции в уникальной оркестровой аранжировке, которые подарят целый спектр эмоций и незабываемые воспоминания о времени, проведенном с SKZ.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и погружайтесь в волшебный мир Stray Kids вместе с CAGMO!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
18:00 от 2700 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
9 августа в 18:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
15 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
29 ноября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше