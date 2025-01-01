Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах

Меню
О концерте

Музыка из игры «Ведьмак» при свечах

CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр — «Симфония Ведьмак при свечах». В исполнении струнного оркестра с участием вокала зрителям предложат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG.

Погружение в мир «Ведьмака»

Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского. Зрители смогут слушать этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала, что перенесет их в атмосферу мрачного Континента.

Слияние музыки и культуры

Концерт вдохновлен культурой древних славян, что добавляет уникальности и глубины музыкальному переживанию. Это позволит заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира.

Подарок для фанатов

«Симфония Ведьмак при свечах» — это настоящий подарок всем поклонникам этой удивительной вселенной. Уникальное сочетание музыки и визуального оформления создаст незабываемые впечатления для зрителей.

Январь
28 января среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3500 ₽

