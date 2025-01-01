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Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония System of a Down при свечах

Оркестр CAGMO. Симфония System of a Down при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфоническое исполнение System of a Down при свечах

Симфонический оркестр CAGMO рад представить новую программу – «Симфония System of a Down при свечах». Это уникальное событие состоится в окружении сотен свечей, создающих волшебную атмосферу для погружения в мир музыки.

Уникальные аранжировки

На концерте прозвучат симфонические аранжировки культовых композиций группы System of a Down. Струнные инструменты, фортепиано и ударные передадут всю мощь и контрастность музыки SOAD, оживляя её энергетику и драматизм в новом, симфоническом исполнении.

Неповторимая атмосфера

Сочетание экспериментального метала и рока с симфоническими элементами и восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу. Любимые хиты зазвучат по-новому, открывая их с новой глубиной. Это событие будет интересно как преданным поклонникам группы, так и тем, кто только начинает знакомиться с их творчеством.

Приглашаем вас на концерт, чтобы вместе с оркестром CAGMO погрузиться в мир альтернативного рока. Не упустите шанс пережить уникальные музыкальные эмоции в незабываемой обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 1 ноября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
18:00 от 2800 ₽
Красноярск, 17 декабря
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 2800 ₽

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