Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

Симфоническое исполнение музыки Linkin Park при свечах

Двойной состав CAGMO приглашает вас на уникальную концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах», посвященную легендарной рок-группе Linkin Park. Эта группа известна даже тем, кто не является поклонником рок-музыки, благодаря своему экспериментальному звучанию и глубоким смыслам песен, которые отражают эмоции миллионов слушателей по всему миру.

Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил неизгладимый след в сердцах поклонников. В память о кумире CAGMO представляет программу, которая объединяет лучшие хиты Linkin Park, предлагая слушателям новое прочтение знакомых мелодий в уникальных оркестровых аранжировках.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться известными композициями, такими как:

Numb

In The End

Faint

What I've Done

Bleed It Out

И многие другие значимые хиты

«Симфония Линкин Парк при свечах» пройдет в окружении 3000 свечей, создавая атмосферу тепла и близости для всех, кто хранит теплые воспоминания о музыке группы. Этот концерт станет настоящим подарком для поклонников Linkin Park и всех любителей качественной музыки.