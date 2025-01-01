Меню
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
Билеты от 3300₽
Симфоническое исполнение музыки Linkin Park при свечах

Двойной состав CAGMO приглашает вас на уникальную концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах», посвященную легендарной рок-группе Linkin Park. Эта группа известна даже тем, кто не является поклонником рок-музыки, благодаря своему экспериментальному звучанию и глубоким смыслам песен, которые отражают эмоции миллионов слушателей по всему миру.

Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил неизгладимый след в сердцах поклонников. В память о кумире CAGMO представляет программу, которая объединяет лучшие хиты Linkin Park, предлагая слушателям новое прочтение знакомых мелодий в уникальных оркестровых аранжировках.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться известными композициями, такими как:

  • Numb
  • In The End
  • Faint
  • What I've Done
  • Bleed It Out
  • И многие другие значимые хиты

«Симфония Линкин Парк при свечах» пройдет в окружении 3000 свечей, создавая атмосферу тепла и близости для всех, кто хранит теплые воспоминания о музыке группы. Этот концерт станет настоящим подарком для поклонников Linkin Park и всех любителей качественной музыки.

Купить билет на концерт Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

Январь
22 января четверг
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3300 ₽

